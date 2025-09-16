ua en ru
Артем Пивоваров виступив на Таймс-сквер у Нью-Йорку: концерт зупинила поліція (відео)

Вівторок 16 вересня 2025 15:07
Артем Пивоваров (фото: instagram.com/pivovarovmusic)
Автор: Іванна Пашкевич

Артем Пивоваров стартував із великим туром Північною Америкою, і перша несподіванка для фанатів чекала саме в Нью-Йорку. Співак влаштував безкоштовний виступ на Таймс-сквер, однак імпровізований концерт завершився появою поліції.

Детальніше дізнайтесь у матеріалі на РБК-Україна.

Через що концерт Пивоварова зупинила поліція

Артем Пивоваров стартував із великим туром Північною Америкою, і перша несподіванка для фанатів чекала саме в Нью-Йорку.

Співак влаштував безкоштовний виступ на Таймс-сквер, однак імпровізований концерт завершився появою поліції.

Згідно з планом, 15 вересня о 19:00 мала відбутися повноцінна програма, та міська влада заборонила використання звукової техніки й мікрофонів.

Попри це, артист вийшов до публіки та заспівав у живому виконанні. Кадри з виступу миттєво з’явилися у TikTok.

Прямо на площі прозвучали його популярні композиції "Барабан" та "Рандеву".

Навколо зібрався натовп прихильників, серед яких було багато українців із синьо-жовтими прапорами. Атмосфера нагадувала справжній фестиваль.

@nataliaml04 @Artem Pivovarov in New York, Times Square #pivovarov #pivovarovmusic #artempivovarov #newyork #ny оригінальний звук - Natali

Та вже після кількох номерів до співака підійшли правоохоронці й попросили припинити концерт.

"Мав бути безкоштовний, але повноцінний концерт на Times Square, але уряд заборонив використання апаратури та мікрофону", - прокоментували інцидент у команді Пивоварова.

@energy1520#пивоваров #timesquare #концерт #newyork #артемпивоваров

Перед виступом на площі артист уже дав сольний концерт у Нью-Йорку 14 вересня - у спеціальному форматі ORCHESTRA LIVE.

Цю програму з оркестром він повторить ще тільки в Торонто. Далі маршрутом туру стануть Маямі, Чикаго, Едмонтон, Сіетл, Сан-Франциско та Лос-Анджелес.

Фінальна точка - масштабне шоу 28 вересня в Avalon Hollywood.

