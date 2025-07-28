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"Аватар: Огонь и Пепел": смотрите зрелищный трейлер продолжения культовой истории (видео)

Понедельник 28 июля 2025 21:10
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"Аватар: Огонь и Пепел": смотрите зрелищный трейлер продолжения культовой истории (видео) Когда выйдет новый "Аватар" (скриншот)
Автор: Полина Иваненко

Культовый фильм "Аватар", который снял режиссер "Титаника" Джеймс Кэмерон, получил третью часть. Киноманов ждут новые события, которые многих поразят.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на трейлер нового "Аватара", который вышел на YouTube-канале фильма.

О чем будет третий "Аватар"

В зрелищном трейлере мы увидели как старых героев фильма, так и новых.

"В фильме "Аватар: Огонь и Пепел" Джеймс Кэмерон возвращает зрителей на Пандору в увлекательном новом приключении с морским пехотинцем Джейком Салли (Сэм Уортингтон), который стал лидером На'ви, воином На'ви Нейтири (Зои Салданья) и семьей Салли", - говорится в описании.

Сценарий нового "Аватара" написали Кэмерон, Рик Джаффа и Аманда Сильвер. А главные роли исполнили:

  • Сигурни Уивер
  • Стивен Лэнг
  • Уна Чаплин
  • Клифф Кертис
  • Британ Далтон
  • Тринити Блисс
  • Джек Чемпион
  • Бейли Басс
  • Кейт Уинслет.

Кадры из трейлера "Аватара" (скриншоты)

Вражда, новые битвы, яркие сцены и невероятные сюжетные линии - трейлер поразил фанов. В комментариях они пишут, что очень ждут премьеру.

Создатели уже объявили, что фильм "Аватар: Огонь и Пепел", выйдет на большие экраны 19 декабря 2025 года. И известно, что это не последняя лента франшизы.

После третьего фильма нас будут ждать еще две части. Но при условии, если "Огонь и Пепел" оправдают ожидания и продемонстрируют большие кассовые сборы. Об этом Кэмерон говорил еще в 2017 году.

Новый "Аватар" - смотрите трейлер

Когда вышел первый "Аватар" и о чем эта франшиза

Напомним, первая часть "Аватара" появилась в кино 17 декабря 2009 года. По сюжету, события разворачиваются в 2154 году на вымышленной планете Пандора, где живет народ На'ви.

Люди приезжают туда за ценным ресурсом. А главный герой Джейк Салли получает шанс жить в теле аватара (гибрида человека и На'ви). Он проникает в местное племя, но со временем проникается их образом жизни и становится на их сторону в борьбе с людьми.

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