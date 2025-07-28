"Аватар: Вогонь і Попіл": дивіться видовищний трейлер продовження культової історії (відео)

Культовий фільм "Аватар", який зняв режисер "Титаніка" Джеймс Кемерон, отримав третю частину. На кіноманів чекають нові події, які багатьох вразять.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на трейлер нового "Аватара", який вийшов на YouTube-каналі фільму.

Про що буде третій "Аватар"

У видовищному трейлері ми побачили як старих героїв фільму, так і нових.

"У фільмі "Аватар: Вогонь і Попіл" Джеймс Кемерон повертає глядачів на Пандору у захопливій новій пригоді з морським піхотинцем Джейком Саллі (Сем Вортінгтон), який став лідером На'ві, воїном На'ві Нейтірі (Зої Салданья) та родиною Саллі", - йдеться в описі.

Сценарій нового "Аватару" написали Кемерон, Рік Джаффа та Аманда Сільвер. А головні ролі виконали:

Сігурні Вівер

Стівен Ленг

Уна Чаплін

Кліфф Кертіс

Брітан Далтон

Трініті Блісс

Джек Чемпіон

Бейлі Басс

Кейт Вінслет.

Кадри з трейлеру "Аватара" (скріншоти)

Ворожнеча, нові битви, яскраві сцени та неймовірні сюжетні лінії - трейлер вразив фанів. У коментарях вони пишуть, що дуже чекають на прем'єру.

Творці вже оголосили, що фільм "Аватар: Вогонь і Попіл", вийде на великі екрани 19 грудня 2025 року. І відомо, що це не остання стрічка франшизи.

Після третього фільму на нас чекатимуть ще дві частини. Але за умови, якщо "Вогонь і Попіл" виправдають очікування та продемонструють великі касові збори. Про це Кемерон казав ще у 2017 році.

Новий "Аватар" - дивіться трейлер

Коли вийшов перший "Аватар" і про що ця франшиза

Нагадаємо, перша частина "Аватару" з'явилася у кіно 17 грудня 2009 року. За сюжетом, події розгортаються у 2154 році на вигаданій планеті Пандора, де живе народ На'ві.

Люди приїжджають туди за цінним ресурсом. А головний герой Джейк Саллі отримує шанс жити в тілі аватара (гібриду людини й На'ві). Він проникає в місцеве плем’я, але з часом переймається їхнім способом життя і стає на їхній бік у боротьбі з людьми.