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"Аватар: Вогонь і Попіл": дивіться видовищний трейлер продовження культової історії (відео)

Понеділок 28 липня 2025 21:10
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"Аватар: Вогонь і Попіл": дивіться видовищний трейлер продовження культової історії (відео) Коли вийде новий "Аватар" (скріншот)
Автор: Поліна Іваненко

Культовий фільм "Аватар", який зняв режисер "Титаніка" Джеймс Кемерон, отримав третю частину. На кіноманів чекають нові події, які багатьох вразять.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на трейлер нового "Аватара", який вийшов на YouTube-каналі фільму.

Про що буде третій "Аватар"

У видовищному трейлері ми побачили як старих героїв фільму, так і нових.

"У фільмі "Аватар: Вогонь і Попіл" Джеймс Кемерон повертає глядачів на Пандору у захопливій новій пригоді з морським піхотинцем Джейком Саллі (Сем Вортінгтон), який став лідером На'ві, воїном На'ві Нейтірі (Зої Салданья) та родиною Саллі", - йдеться в описі.

Сценарій нового "Аватару" написали Кемерон, Рік Джаффа та Аманда Сільвер. А головні ролі виконали:

  • Сігурні Вівер
  • Стівен Ленг
  • Уна Чаплін
  • Кліфф Кертіс
  • Брітан Далтон
  • Трініті Блісс
  • Джек Чемпіон
  • Бейлі Басс
  • Кейт Вінслет.

Кадри з трейлеру "Аватара" (скріншоти)

Ворожнеча, нові битви, яскраві сцени та неймовірні сюжетні лінії - трейлер вразив фанів. У коментарях вони пишуть, що дуже чекають на прем'єру.

Творці вже оголосили, що фільм "Аватар: Вогонь і Попіл", вийде на великі екрани 19 грудня 2025 року. І відомо, що це не остання стрічка франшизи.

Після третього фільму на нас чекатимуть ще дві частини. Але за умови, якщо "Вогонь і Попіл" виправдають очікування та продемонструють великі касові збори. Про це Кемерон казав ще у 2017 році.

Новий "Аватар" - дивіться трейлер

Коли вийшов перший "Аватар" і про що ця франшиза

Нагадаємо, перша частина "Аватару" з'явилася у кіно 17 грудня 2009 року. За сюжетом, події розгортаються у 2154 році на вигаданій планеті Пандора, де живе народ На'ві.

Люди приїжджають туди за цінним ресурсом. А головний герой Джейк Саллі отримує шанс жити в тілі аватара (гібриду людини й На'ві). Він проникає в місцеве плем’я, але з часом переймається їхнім способом життя і стає на їхній бік у боротьбі з людьми.

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