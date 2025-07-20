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"Ave Maria" и "Братья": что известно о песнях, под которые Усик выходил на бой с Дюбуа

Воскресенье 20 июля 2025 01:11
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"Ave Maria" и "Братья": что известно о песнях, под которые Усик выходил на бой с Дюбуа Усик вышел на бой под мощные треки (фото: Getty Images)
Автор: Сюзанна Аль Мариди

Александр Усик вышел на ринг для реванша с британцем Даниэлем Дюбуа под атмосферные песни "Ave Maria" и "Браття". Они стали символом силы духа и четкого намерения одержать победу.

РБК-Украина рассказывает, каким был выход украинского боксера и какое значение имели песни, которые его сопровождали.

Как Александр Усик выходил на ринг

Боксер начинал свой феерический выход под "Ave Maria" в исполнении Tommee Profitt и Stanaj.

После нее прозвучала композиция Василия Жадана "Браття". Эта песня у миллионов людей ассоциируется именно с выходом Усика на бой.

Что означает песня "Ave Maria"

Композиция в исполнении Tommee Profitt и Stanaj является современной интерпретацией классической молитвы.

Она прозвучала в сопровождении оркестра и добавила выходу боксера драматизма и эпичности.

Эта композиция часто используется в трейлерах, фильмах и атмосферных роликах в сети.

Tommee Profitt - американский композитор, продюсер и музыкант. Он прославился аранжировками классических произведений и созданием музыки для фильмов, сериалов, трейлеров и видеоигр.

Американский певец Stanaj с мощным соул-голосом добавляет эмоциональной глубины вокальной части трека.


Что означает песня "Браття"

Песня Василия Жадана является его авторским творением. По духу и стилистике она напоминает современные казацкие и патриотические композиции.

В ней автор обращается к темам единства, силы духа, борьбы за свою землю и веры.

Главный месседж - объединиться, не сдаваться перед трудностями и помнить о своем достоинстве и корнях.

"Браття" сочетает элементы эстрадного рока с народными мотивами, а сильный, хрипловатый вокал Василия Жадана добавляет ей эпичности и мужества.

Душевная композиция привлекла внимание Усика и его команды еще много лет назад. Впервые он вышел под эту песню на ринг в 2017 году на бой против немца Марко Хука в рамках четвертьфинала Всемирной боксерской суперсерии (WBSS).

С тех пор трек стал его постоянным музыкальным сопровождением. И на этот раз принес особое вдохновение перед боем с Дюбуа, в котором он одержал победу.

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