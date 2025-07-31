"Возле нас прилет": Люленов из "Ліги сміху" показал жуткие кадры из Киева
Певец и комик из "Ліги сміху" Иван Люленов рассказал, что этой ночью оказался в эпицентре атаки по Киеву. Артист слышал взрывы, его жилье пострадало.
Об этом сообщает РБК-Украина, об этом Иван рассказал на своей странице в Instagram.
Люленов показал последствия "прилета"
Певец рассказал, что он слышал громкие взрывы. После них он сразу побежал в укрытие, а перед этим видел вспышку.
"Возле нас был прилет. Пишу, чтобы проинформировать, что со мной все в порядке. Только напуган немного, а так в порядке. Повыбивало окна и штукатурка посыпалась. Проснулся и сразу увидел взрыв и вспышку. Побежал в укрытие.
Соболезнования всем пострадавшим! Спасибо Силам ПВО", - написал Люленов.
Люленов рассказал о "прилетах" рядом с его домом (скриншот)
При этом Иван отметил, что ощущение, "что не прилетит и можно спокойно спать", ошибочное. Ведь все равно "прилетает".
"И только наша помощь Силам Обороны Украины - вклад в нашу безопасность! Берегите себя! Надо двигаться дальше! Отремонтировать квартиры, вставить новые окна, сходить к психологу... И дальше жить жизнью! Потому что сила в том, чтобы продолжать!" - подчеркнул артист.
Звезда "Лиги смеха" высказался о массированном ударе по Киеву (скриншот)
По словам Люленова, он начал сильнее ценить жизнь. И несмотря на все комик планирует продолжать работать и улыбаться.
Люленов показал последствия атаки (скриншот)
Как заметно на кадрах, которыми поделился Иван, в ЖК, где он живет, немало разрушений.
Дом Люленова пострадал во время удара по Киеву (скриншот)
Там выбиты окна, все вокруг в стекле. На месте уже убирают обломки.
July 31, 2025
Судя по всему, Люленов живет рядом с ведущей Екатериной Соляр. Ее квартира пострадала от "прилетов", а сама она чудом уцелела. Телезвезда пряталась от взрывов в коридоре, а потому осколки ее не задели.
Вас может заинтересовать
-
Как выглядит многоэтажка после прямого попадания в Киеве
-
Какими ракетами РФ била по столице в ночь на 31 июля
-
Спасатели достали из-под завалов в Киеве мужчину, которого "зажало" плитами.