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"Возле нас прилет": Люленов из "Ліги сміху" показал жуткие кадры из Киева

Четверг 31 июля 2025 11:31
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"Возле нас прилет": Люленов из "Ліги сміху" показал жуткие кадры из Киева Иван Люленов (фото: instagram.com/ivanliulenov)
Автор: Полина Иваненко

Певец и комик из "Ліги сміху" Иван Люленов рассказал, что этой ночью оказался в эпицентре атаки по Киеву. Артист слышал взрывы, его жилье пострадало.

Об этом сообщает РБК-Украина, об этом Иван рассказал на своей странице в Instagram.

Люленов показал последствия "прилета"

Певец рассказал, что он слышал громкие взрывы. После них он сразу побежал в укрытие, а перед этим видел вспышку.

"Возле нас был прилет. Пишу, чтобы проинформировать, что со мной все в порядке. Только напуган немного, а так в порядке. Повыбивало окна и штукатурка посыпалась. Проснулся и сразу увидел взрыв и вспышку. Побежал в укрытие.
Соболезнования всем пострадавшим! Спасибо Силам ПВО", - написал Люленов.

&quot;Возле нас прилет&quot;: Люленов из &quot;Ліги сміху&quot; показал жуткие кадры из КиеваЛюленов рассказал о "прилетах" рядом с его домом (скриншот)

При этом Иван отметил, что ощущение, "что не прилетит и можно спокойно спать", ошибочное. Ведь все равно "прилетает".

"И только наша помощь Силам Обороны Украины - вклад в нашу безопасность! Берегите себя! Надо двигаться дальше! Отремонтировать квартиры, вставить новые окна, сходить к психологу... И дальше жить жизнью! Потому что сила в том, чтобы продолжать!" - подчеркнул артист.

&quot;Возле нас прилет&quot;: Люленов из &quot;Ліги сміху&quot; показал жуткие кадры из КиеваЗвезда "Лиги смеха" высказался о массированном ударе по Киеву (скриншот)

По словам Люленова, он начал сильнее ценить жизнь. И несмотря на все комик планирует продолжать работать и улыбаться.

&quot;Возле нас прилет&quot;: Люленов из &quot;Ліги сміху&quot; показал жуткие кадры из КиеваЛюленов показал последствия атаки (скриншот)

Как заметно на кадрах, которыми поделился Иван, в ЖК, где он живет, немало разрушений.

&quot;Возле нас прилет&quot;: Люленов из &quot;Ліги сміху&quot; показал жуткие кадры из КиеваДом Люленова пострадал во время удара по Киеву (скриншот)

Там выбиты окна, все вокруг в стекле. На месте уже убирают обломки.

Судя по всему, Люленов живет рядом с ведущей Екатериной Соляр. Ее квартира пострадала от "прилетов", а сама она чудом уцелела. Телезвезда пряталась от взрывов в коридоре, а потому осколки ее не задели.

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