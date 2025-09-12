Блогер Дэн Поветкин с размахом отгулял свадьбу: Сердючка, Дан Балан и роскошные авто

На днях скандальный украинский блогер Денис Поветкин, известный как Денчик Лысый, женился на своей возлюбленной Рите Борзиковой. Церемония прошла в престижном комплексе Edem Resort Medical & SPA недалеко от Львова.
Праздник начался неожиданно: гости увидели "Денчика", который вроде бы прилетел на дроне, однако аппарат упал в водоем.
Оказалось, что это была шутка, а сам жених торжественно приехал на BMW.
Невесту к алтарю сопровождал отец.
Первый день свадьбы отмечался элегантным оформлением в черных и бордовых тонах с большим количеством цветов и зелени.
Как прошла свадьба Денчика Лысого (скриншоты)
Среди гостей были популярные блогеры, в частности Юлия Верба и Стася Макеева.
Молодоженам подарили многочисленные дорогие подарки, среди которых две машины, гидроцикл и другие сюрпризы.
Кроме того, Денис подготовил своей жене автомобиль, который пока не показали публично.
Программу праздника дополнило выступление Верки Сердючки.
Также приглашенным артистом стал молдавский музыкант Дан Балан.
Блогер подчеркнул, что расходы на свадьбу не превысили тех сумм, которые он ранее направлял на благотворительность и помощь военным.
Во время празднования также удалось собрать средства для армии: лоты продали на 12 тысяч долларов, для ВСУ приобрели две машины на 25 тысяч, а упавший в водоем дрон отремонтируют и передадут защитникам.
Празднование длилось два дня. Второй день прошел в национальном стиле: молодожены и гости надели вышиванки, а событие также состоялось недалеко от Львова.
Денис Поветкин, известный в сети как Денчик Лысый, родился 7 марта 2003 года в Харькове.
Популярность ему принесло нестандартное и провокационное поведение в интернете: видео с экстравагантными и противоречивыми сюжетами быстро привлекли внимание широкой аудитории.
Среди наиболее резонансных роликов - видео 2023 года, где блогер якобы сбросил бетонную плиту на свой Porsche Cayenne 2017.
Реакция подписчиков была неоднозначной: часть аудитории считала, что авто лучше продать, а деньги направить на поддержку ВСУ.
Такие ролики закрепили за Поветкиным репутацию одного из самых скандальных и ярких представителей украинского блогинга.
Помимо видеоконтента, Денис руководит тремя заведениями и ведет телеграм-канал, посвященный заработку и обучающим материалам в сфере криптовалют.
