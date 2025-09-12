RU

Блогер Дэн Поветкин с размахом отгулял свадьбу: Сердючка, Дан Балан и роскошные авто

Денчик Лысый с возлюбленной (фото: instagram.com/rita_borzikova)
Автор: Иванна Пашкевич

На днях скандальный украинский блогер Денис Поветкин, известный как Денчик Лысый, женился на своей возлюбленной Рите Борзиковой. Церемония прошла в престижном комплексе Edem Resort Medical & SPA недалеко от Львова.

Детали узнайте в нашем материале на РБК-Украина.

Как прошла свадьба Дэна Поветкина

Праздник начался неожиданно: гости увидели "Денчика", который вроде бы прилетел на дроне, однако аппарат упал в водоем.

Оказалось, что это была шутка, а сам жених торжественно приехал на BMW.

@vanya_senchuk Свадьба #денисповеткин #деньчик #деньчиклысый #рита #едем оригинальный звук - IVAN SENCHUK

Невесту к алтарю сопровождал отец.

@inssta_news1 ИНФОРМАЦИЯ О ЗАРАБОТКАХ НА СВАДЬБУ И ВСЕ ПОДРОБНОСТИ У НАС В ТЕЛЕГРАМЕ #денповеткин #денчиклысый оригинальный звук - inssta_news1

Первый день свадьбы отмечался элегантным оформлением в черных и бордовых тонах с большим количеством цветов и зелени.

 

Как прошла свадьба Денчика Лысого (скриншоты)

Среди гостей были популярные блогеры, в частности Юлия Верба и Стася Макеева.

Юлия Верба и Стася Макеева (фото: instagram.com/verbaaa)

Молодоженам подарили многочисленные дорогие подарки, среди которых две машины, гидроцикл и другие сюрпризы.

@insta.tallks ВСЕ ПОДАРУНКИ И ПОДРОБНОСТИ НА РАЗУНОК СВАДЬБЫ В ТЕЛЕГРАМЕ #денчиклысый оригинальный звук - insta.tallks

Кроме того, Денис подготовил своей жене автомобиль, который пока не показали публично.

Программу праздника дополнило выступление Верки Сердючки.

@_vibevision_ Смотрите больше видео в профиле, подписка #денисповеткин #свадьба #блогеры оригинальный звук - VibeVision

Также приглашенным артистом стал молдавский музыкант Дан Балан.

@insta..talks Не пропустите ничего - присоединяйтесь к нашему Telegram! Ссылка в шапке профиля #данбалан #дан #ден #поветкин #свадьба оригинальный звук - instatalks

Блогер подчеркнул, что расходы на свадьбу не превысили тех сумм, которые он ранее направлял на благотворительность и помощь военным.

@bloggersua #денчиклысый оригинальный звук - Блогеры Украины

Во время празднования также удалось собрать средства для армии: лоты продали на 12 тысяч долларов, для ВСУ приобрели две машины на 25 тысяч, а упавший в водоем дрон отремонтируют и передадут защитникам.

@insta.talks.tg2 Не пропустите ничего - присоединяйтесь к нашему Telegram! Ссылка в шапке профиля #поветкин #зсу #свадьба #борзикова #лисий оригинальный звук - insta.talks.tg

Празднование длилось два дня. Второй день прошел в национальном стиле: молодожены и гости надели вышиванки, а событие также состоялось недалеко от Львова.

@k.a.r_i_na #денчиклысый #денчик #лысый #денповеткин #свадьба оригинальный звук - музыка для тебя

Что известно о Дэне Поветкине

Денис Поветкин, известный в сети как Денчик Лысый, родился 7 марта 2003 года в Харькове.

Популярность ему принесло нестандартное и провокационное поведение в интернете: видео с экстравагантными и противоречивыми сюжетами быстро привлекли внимание широкой аудитории.

Среди наиболее резонансных роликов - видео 2023 года, где блогер якобы сбросил бетонную плиту на свой Porsche Cayenne 2017.

Реакция подписчиков была неоднозначной: часть аудитории считала, что авто лучше продать, а деньги направить на поддержку ВСУ.

Такие ролики закрепили за Поветкиным репутацию одного из самых скандальных и ярких представителей украинского блогинга.

Денчик Лысый (фото: instagram.com/den_povetkin_13)

Помимо видеоконтента, Денис руководит тремя заведениями и ведет телеграм-канал, посвященный заработку и обучающим материалам в сфере криптовалют.

блоггерЗвёзды