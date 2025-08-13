Не боится рисковать отношениями? ДиКаприо раскрыл, какие приоритеты расставил после 50 лет

Леонардо ДиКаприо в свои 50 лет впервые поделился отношением к возрасту и жизни на фоне многолетней критики из-за романов с более молодыми женщинами.

Как сообщает РБК-Украина, о своем видении возраста и повседневной жизни актер рассказал в интервью Esquire .

Что Леонардо ДиКаприо думает о возрасте

Звезда "Титаника", известный отношениями с женщинами младше него, рассказал о своем взгляде на возраст.

Во время разговора с режиссером Полом Томасом Андерсоном он признался, что эмоционально чувствует себя на 35 лет.

Когда Андерсон поинтересовался, заставило ли его 50-летие задуматься о жизни, ДиКаприо раскрыл, как относится к жизни.

"Ну, это создает ощущение, будто ты хочешь быть более честным и не тратить свое время впустую. Я могу только представлять, как будут развиваться следующие несколько десятилетий", - рассказал он.

Леонардо ДиКаприо о возрасте (фото: Getty Images)

Актер поделился, что самым большим вдохновением для него в этом вопросе стала мама Ирмелин.

"Я смотрю, например, на свою маму, и она просто говорит то, что думает, и не тратит время впустую. Она не тратит время на то, чтобы притворяться", - отметил он.

По мнению Леонардо, с возрастом нужно быть честнее с собой и окружающим миром, а не тратить время впустую.

Учитывая его слова, теперь он готов рисковать, допускать недоразумения или развод в любых отношениях - личных или профессиональных.

"Это означает, что вы просто не хотите больше тратить свое время. Вы просто должны быть гораздо более откровенными. Это почти обязанность, потому что за вами уже больше жизни, чем впереди", - признался он.

Что известно о личной жизни Леонардо ДиКаприо

Напомним, актер ведет закрытый образ жизни. На публике появляется в маске, чтобы не привлекать внимание людей и фотографов. Почти не говорит о личной жизни. Это впервые за много лет он решился на откровенность.

Сейчас находится в отношениях с моделью Витторией Черетти. Пара вместе с 2023 года, а до этого его романтическая жизнь включала романы с Камилой Морроне, Ниной Агдал, Тони Гарн и другими. В частности ходили слухи об отношениях с Джиджи Хадид.

Романы актера не раз становились темой для критики и шуток из-за значительной разницы в возрасте партнерш - он встречается исключительно с 18-25-летними.