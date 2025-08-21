Бритни Спирс смутила новым видео: говорила с акцентом и под трек бывшего

Бритни Спирс снова оказалась в центре внимания. Поклонники артистки насторожились, когда увидели ее новое видео.

Какое видео опубликовала Бритни Спирс

В ролике она танцует на небольшой лодке в зеленом бикини под песню своего бывшего парня Джастина Тимберлейка и Тимбаленда "Carry Out".

Кроме этого, она привлекла внимание публики необычным акцентом, который использовала во время общения с неизвестным мужчиной.

"Мы с этим мужчиной здесь на воде! Посмотрите на нас! Извините, я ботан", - сказала она.

Это лишь одно из многочисленных видео, которые вызвали смущение и беспокойство у поклонников.

Ранее на этой неделе она пела своим подписчикам в кроп-топе и коротких шортах, демонстрируя беспорядок дома.

Как отреагировали в сети

"Это невероятно печально. Ее родители теперь не могут ее обворовать, поэтому оставили ее без должного ухода. Она, очевидно, очень больна".

"Она употребляет наркотики, судя по ее движениям".

"Боже, что случилось с бедной Бритни, неужели это цена славы?"

"Так печально. Без опекунства все закончится плохо. И я ненавидела, что она была в одном из них в то время, но... Я сочувствую ей и всем вокруг. И ее домашним любимцам".

"Да все с ней хорошо. Она просто демонстрирует себя настоящую".

"Что за странный акцент".

Что известно о состоянии Бритни Спирс

Артистка не впервые привлекает внимание танцами или пение. Она также ранее неоднократно разговаривала с акцентом. Видимо, таким образом она развлекается.

Напомним, в 2021 году звезда освободилась от опекунства своего отца, который контролировал ее финансы и каждый шаг.

Теперь она много времени путешествует и наслаждается отдыхом, а Instagram использует для самовыражения.

Конечно, иногда шутки Бритни заходят далеко. Например, в июле этого года она заявила, что удочерила девочку Леннон.

В СМИ сразу заговорили о пополнении в семье певицы, однако позже приближенные к ней источники опровергли эту информацию, назвав ее своеобразным троллингом.