"Это шедевр". Стерненко и Badstreet Boys забавно перепели легендарный хит (видео)

Зажигательная группа Badstreet Boys и волонтер Сергей Стерненко представили музыкальный кавер на легендарный хит Haddaway "What is Love". Ролик-пародия мгновенно покорил сердца зрителей и имеет важную благотворительную цель.

Как Стерненко зажег в видео Badstreet Boys

В забавном ролике участники юмористического коллектива Badstreet Boys, среди которых были Владимир Дантес, комики Василий Байдак, Антон Тимошенко, Слава Кедр и Олег Свищ, перепели хит "What is Love" с призывом донатить на благотворительный сбор Сергея Стерненко "Тотальний русоріз".

В видео они пародируют мем с Джимом Керри и Джоном Траволтой о трех братьях, которые едут в авто, а потом зажигают на дискотеке.

Главным героем стал волонтер, который не только танцует и появляется в ролике, но и поет!

В сети также обратили внимание на девушек с розовыми сумочками. Очевидно, это комическая отсылка к нападающей, которую СБУ уличила на попытке покушения на жизнь Стерненко.

Как отреагировали в сети

Пользователи с юмором оценили совместное творчество комиков и волонтера.

"Я сначала не поняла прикол с девушками и сумочками, а потом как поняла".

"Это шедевр".

"Надо теперь разыграть желтый пиджак Стерненко".

"Весь клип думала, ну что эти девушки так одеты, что за прикол, где-то я это видела. И потом как дошло".

"Ну Стеценко, ну актер! Пиджак топ - донат полетел".

"Вааа, я не знаю, что круче... Поющий Стерненко или каратист. Просто топчик".

"Челка Дантеса как отдельный вид искусства".

"В школьных учебниках должен быть отдельный раздел посвященный Бэд Стрит Бойз".

"Думал, ничего сегодня не побьет интервью Розового".

Кто такие Badstreet Boys

Напомним, это украинская юмористическая группа, основанная комиками Василием Байдаком, Антоном Тимошенко, Славой Кедром, Олегом Свищом и певцом Владимиром Дантесом.

Вместе они создают интересные видеоклипы и каверы с целью собрать средства на помощь ВСУ. Ранее мы писали, как Святослав Вакарчук в забавном парике зажег в клипе Badstreet Boys.