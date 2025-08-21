"Это шедевр". Стерненко и Badstreet Boys забавно перепели легендарный хит (видео)
Зажигательная группа Badstreet Boys и волонтер Сергей Стерненко представили музыкальный кавер на легендарный хит Haddaway "What is Love". Ролик-пародия мгновенно покорил сердца зрителей и имеет важную благотворительную цель.
Как Стерненко зажег в видео Badstreet Boys
В забавном ролике участники юмористического коллектива Badstreet Boys, среди которых были Владимир Дантес, комики Василий Байдак, Антон Тимошенко, Слава Кедр и Олег Свищ, перепели хит "What is Love" с призывом донатить на благотворительный сбор Сергея Стерненко "Тотальний русоріз".
В видео они пародируют мем с Джимом Керри и Джоном Траволтой о трех братьях, которые едут в авто, а потом зажигают на дискотеке.
Главным героем стал волонтер, который не только танцует и появляется в ролике, но и поет!
В сети также обратили внимание на девушек с розовыми сумочками. Очевидно, это комическая отсылка к нападающей, которую СБУ уличила на попытке покушения на жизнь Стерненко.
Как отреагировали в сети
Пользователи с юмором оценили совместное творчество комиков и волонтера.
- "Я сначала не поняла прикол с девушками и сумочками, а потом как поняла".
- "Это шедевр".
- "Надо теперь разыграть желтый пиджак Стерненко".
- "Весь клип думала, ну что эти девушки так одеты, что за прикол, где-то я это видела. И потом как дошло".
- "Ну Стеценко, ну актер! Пиджак топ - донат полетел".
- "Вааа, я не знаю, что круче... Поющий Стерненко или каратист. Просто топчик".
- "Челка Дантеса как отдельный вид искусства".
- "В школьных учебниках должен быть отдельный раздел посвященный Бэд Стрит Бойз".
- "Думал, ничего сегодня не побьет интервью Розового".
Кто такие Badstreet Boys
Напомним, это украинская юмористическая группа, основанная комиками Василием Байдаком, Антоном Тимошенко, Славой Кедром, Олегом Свищом и певцом Владимиром Дантесом.
Вместе они создают интересные видеоклипы и каверы с целью собрать средства на помощь ВСУ. Ранее мы писали, как Святослав Вакарчук в забавном парике зажег в клипе Badstreet Boys.
