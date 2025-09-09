Бужинская показала архивное свадебное фото: какими были Гордон, Бобул и Мозговой в 90-х

Украинская певица Катя Бужинская поделилась уникальным архивным снимком со своей свадьбы, которая состоялась еще в 1999 году. Фото артистка опубликовала в соцсетях, вызвав волну ностальгии у поклонников.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Instagram звезды.

"Архивное фото 1999 год (Дворец культуры Украина), пиши в комментариях кого узнал?" - подписала фотографию Бужинская.

На кадре певица в роскошном белом платье позирует рядом с легендами украинского шоу-бизнеса.

Среди них - Иво Бобул, журналист Дмитрий Гордон, композитор Николай Мозговой, певица Лилия Сандулеса и уже покойный музыкант Ян Табачник.

Екатерина Бужинская со звездами украинской сцены (фото: instagram.com/buzhynska)

Фанаты активно комментируют публикацию, вспоминая атмосферу конца 90-х и отмечая, как изменились звезды за эти годы.

Пам'ятаю вас такою

Іво Бобул, ото шевелюра

Нічого собі друзі

Пам'ятаю вас такою

Які всі гарні

Неймовірні

Напомним, в конце 90-х Катя Бужинская только начинала свою музыкальную карьеру.

Екатерина Бужинская (фото: instagram.com/buzhynska)

Ее внешность кардинально отличается от нынешнего образа, однако неизменным остались белокурые волосы с легкими кудрями, которые давно стали ее визитной карточкой.