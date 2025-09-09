ua en ru
Бужинська показала архівне весільне фото: якими були Гордон, Бобул та Мозговий у 90-х

Вівторок 09 вересня 2025 18:39
Бужинська показала архівне весільне фото: якими були Гордон, Бобул та Мозговий у 90-х Катерина Бужинська (фото: instagram.com/buzhynska)
Автор: Іванна Пашкевич

Українська співачка Катя Бужинська поділилася унікальним архівним знімком зі свого весілля, яке відбулося ще у 1999 році. Фото артистка опублікувала у соцмережах, викликавши хвилю ностальгії у шанувальників.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Instagram зірки.

"Архівне фото 1999 рік (Палац культури Україна), пиши в коментарях кого впізнав?" - підписала світлину Бужинська.

На кадрі співачка у розкішній білій сукні позує поруч з легендами українського шоу-бізнесу.

Серед них - Іво Бобул, журналіст Дмитро Гордон, композитор Микола Мозговий, співачка Лілія Сандулеса та вже покійний музикант Ян Табачник.

Бужинська показала архівне весільне фото: якими були Гордон, Бобул та Мозговий у 90-хКатерина Бужинська із зірками української сцени (фото: instagram.com/buzhynska)

Фанати активно коментують публікацію, пригадуючи атмосферу кінця 90-х та відзначаючи, як змінилися зірки за ці роки.

  • Пам'ятаю вас такою
  • Іво Бобул, ото шевелюра
  • Нічого собі друзі
  • Пам'ятаю вас такою
  • Які всі гарні
  • Неймовірні

Нагадаємо, наприкінці 90-х Катя Бужинська лише починала свою музичну кар’єру.

Бужинська показала архівне весільне фото: якими були Гордон, Бобул та Мозговий у 90-хКатерина Бужинська (фото: instagram.com/buzhynska)

Її зовнішність кардинально відрізняється від нинішнього образу, однак незмінним залишилося біляве волосся з легкими кучерями, яке давно стало її візитівкою.

