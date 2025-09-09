Бужинська показала архівне весільне фото: якими були Гордон, Бобул та Мозговий у 90-х
Українська співачка Катя Бужинська поділилася унікальним архівним знімком зі свого весілля, яке відбулося ще у 1999 році. Фото артистка опублікувала у соцмережах, викликавши хвилю ностальгії у шанувальників.
"Архівне фото 1999 рік (Палац культури Україна), пиши в коментарях кого впізнав?" - підписала світлину Бужинська.
На кадрі співачка у розкішній білій сукні позує поруч з легендами українського шоу-бізнесу.
Серед них - Іво Бобул, журналіст Дмитро Гордон, композитор Микола Мозговий, співачка Лілія Сандулеса та вже покійний музикант Ян Табачник.
Катерина Бужинська із зірками української сцени (фото: instagram.com/buzhynska)
Фанати активно коментують публікацію, пригадуючи атмосферу кінця 90-х та відзначаючи, як змінилися зірки за ці роки.
Нагадаємо, наприкінці 90-х Катя Бужинська лише починала свою музичну кар’єру.
Катерина Бужинська (фото: instagram.com/buzhynska)
Її зовнішність кардинально відрізняється від нинішнього образу, однак незмінним залишилося біляве волосся з легкими кучерями, яке давно стало її візитівкою.
