Бужинська показала архівне весільне фото: якими були Гордон, Бобул та Мозговий у 90-х

Українська співачка Катя Бужинська поділилася унікальним архівним знімком зі свого весілля, яке відбулося ще у 1999 році. Фото артистка опублікувала у соцмережах, викликавши хвилю ностальгії у шанувальників.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Instagram зірки.

"Архівне фото 1999 рік (Палац культури Україна), пиши в коментарях кого впізнав?" - підписала світлину Бужинська.

На кадрі співачка у розкішній білій сукні позує поруч з легендами українського шоу-бізнесу.

Серед них - Іво Бобул, журналіст Дмитро Гордон, композитор Микола Мозговий, співачка Лілія Сандулеса та вже покійний музикант Ян Табачник.

Катерина Бужинська із зірками української сцени (фото: instagram.com/buzhynska)

Фанати активно коментують публікацію, пригадуючи атмосферу кінця 90-х та відзначаючи, як змінилися зірки за ці роки.

Пам'ятаю вас такою

Іво Бобул, ото шевелюра

Нічого собі друзі

Які всі гарні

Неймовірні

Нагадаємо, наприкінці 90-х Катя Бужинська лише починала свою музичну кар’єру.

Катерина Бужинська (фото: instagram.com/buzhynska)

Її зовнішність кардинально відрізняється від нинішнього образу, однак незмінним залишилося біляве волосся з легкими кучерями, яке давно стало її візитівкою.