Чем увлекается сын Кейт Миддлтон и принца Уильяма: неожиданное хобби 7-летнего Луи

Понедельник 22 сентября 2025 16:12
UA EN RU
Чем увлекается сын Кейт Миддлтон и принца Уильяма: неожиданное хобби 7-летнего Луи Семья Вельских (фото: Getty Images)
Автор: Иванна Пашкевич

Во время встречи с детьми-скаутами в садах Фрогмор-Хауса в Виндзоре принцесса Уэльская Кейт Миддлтон рассказала о неожиданном увлечении ее младшего сына Луи.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на издание womanandhome.

По словам Кейт, семилетний принц в последнее время увлекся коллекционированием каштанов.

"Мы постоянно находим каштаны в шкафах, в его кровати - каштаны повсюду!" - с улыбкой призналась супруга наследника престола.

Она добавила, что мальчик даже загружает свои "трофеи" в игрушечные грузовики и придумывает игры с ними.

Чем увлекается сын Кейт Миддлтон и принца Уильяма: неожиданное хобби 7-летнего ЛуиПринц Луи (фото: Getty Images)

Принцесса рассказала об этом во время общения с белками-скаутами и главным скаутом Дуэйном Филдсом.

Мероприятие состоялось в рамках программы "Go Wild", которая поощряет детей к активностям на природе.

Кейт и первая леди США Мелания Трамп помогали малышам выполнять задания, среди которых было создание отеля для насекомых.

Любовь Луи к сбору каштанов органично вписывается в семейные традиции. Принц Уильям и Кейт известны как сторонники отдыха на свежем воздухе и стремятся, чтобы их дети как можно больше времени проводили на природе.

В интервью ранее жена принца Уильяма признавалась, что для нее прогулки с семьей на улице - это "спокойствие" и "очень интенсивное эмоциональное восстановление".

Однако это не единственное увлечение принца Луи. Как ранее рассказал его отец, у мальчика есть еще одна большая страсть - музыка.

"Мой младший учится играть на барабанах - поэтому я всю свою жизнь провожу с пальцами, зажимая уши", - пошутил принц Уильям во время одного из публичных мероприятий.

Чем увлекается сын Кейт Миддлтон и принца Уильяма: неожиданное хобби 7-летнего ЛуиПринц Луи (фото: instagram.com/princeandprincessofwales)

