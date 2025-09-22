Чим захоплюється син Кейт Міддлтон і принца Вільяма: несподіване хобі 7-річного Луї

Під час зустрічі з дітьми-скаутами у садах Фрогмор-Хауса у Віндзорі принцеса Уельська Кейт Міддлтон розповіла про несподіване захоплення її молодшого сина Луї.

За словами Кейт, семирічний принц останнім часом захопився колекціонуванням каштанів.

"Ми постійно знаходимо каштани в шафах, у його ліжку - каштани всюди!" - з усмішкою зізналася дружина спадкоємця престолу.

Вона додала, що хлопчик навіть завантажує свої "трофеї" в іграшкові вантажівки й вигадує ігри з ними.

Принц Луї (фото: Getty Images)

Принцеса розповіла про це під час спілкування з білками-скаутами та головним скаутом Двейном Філдсом.

Захід відбувся у рамках програми "Go Wild", яка заохочує дітей до активностей на природі.

Кейт і перша леді США Меланія Трамп допомагали малечі виконувати завдання, серед яких було створення готелю для комах.

Любов Луї до збору каштанів органічно вписується у сімейні традиції. Принц Вільям і Кейт відомі як прихильники відпочинку на свіжому повітрі й прагнуть, аби їхні діти якомога більше часу проводили на природі.

В інтерв’ю раніше дружина принца Вільяма зізнавалася, що для неї прогулянки з родиною на вулиці - це "спокій" та "дуже інтенсивне емоційне відновлення".

Проте це не єдине захоплення принца Луї. Як раніше розповів його батько, хлопчик має ще одну велику пристрасть - музику.

"Мій молодший вчиться грати на барабанах - тому я все своє життя проводжу з пальцями, затискаючи вуха", - пожартував принц Вільям під час одного з публічних заходів.

Принц Луї (фото: instagram.com/princeandprincessofwales)