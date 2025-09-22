Чем увлекается сын Кейт Миддлтон и принца Уильяма: неожиданное хобби 7-летнего Луи

Во время встречи с детьми-скаутами в садах Фрогмор-Хауса в Виндзоре принцесса Уэльская Кейт Миддлтон рассказала о неожиданном увлечении ее младшего сына Луи.
Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на издание womanandhome.
По словам Кейт, семилетний принц в последнее время увлекся коллекционированием каштанов.
"Мы постоянно находим каштаны в шкафах, в его кровати - каштаны повсюду!" - с улыбкой призналась супруга наследника престола.
Она добавила, что мальчик даже загружает свои "трофеи" в игрушечные грузовики и придумывает игры с ними.
Принцесса рассказала об этом во время общения с белками-скаутами и главным скаутом Дуэйном Филдсом.
Мероприятие состоялось в рамках программы "Go Wild", которая поощряет детей к активностям на природе.
Кейт и первая леди США Мелания Трамп помогали малышам выполнять задания, среди которых было создание отеля для насекомых.
Любовь Луи к сбору каштанов органично вписывается в семейные традиции. Принц Уильям и Кейт известны как сторонники отдыха на свежем воздухе и стремятся, чтобы их дети как можно больше времени проводили на природе.
В интервью ранее жена принца Уильяма признавалась, что для нее прогулки с семьей на улице - это "спокойствие" и "очень интенсивное эмоциональное восстановление".
Однако это не единственное увлечение принца Луи. Как ранее рассказал его отец, у мальчика есть еще одна большая страсть - музыка.
"Мой младший учится играть на барабанах - поэтому я всю свою жизнь провожу с пальцами, зажимая уши", - пошутил принц Уильям во время одного из публичных мероприятий.
