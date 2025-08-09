ua en ru
Квиткова разнесла Темляка из-за скандала с абьюзом и 15-летней девочкой: "Жалкий человек"

Суббота 09 августа 2025 17:28
Квиткова разнесла Темляка из-за скандала с абьюзом и 15-летней девочкой: "Жалкий человек" Даша Квиткова и Константин Темляк (коллаж: РБК-Украина)
Автор: Полина Иваненко

Даша Квиткова отреагировала на скандал вокруг Константина Темляка. Она осудила поступки актера, бывшая девушка которого публично заговорила о насилии с его стороны.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Stories из Instagram Даши.

Что Квиткова думает о Темляке

"Ни одна женщина не должна проходить через насилие. Ни словом, ни взглядом, ни прикосновением. Ни оправданием. Мужчины, которые хотя бы когда-то поднимают руку на женщину - не мужчины. Это слабые, жалкие и отвратительные люди, которые прикрывают свое бессилие агрессией. Им нет оправдания. Никогда", - написала Даша.

"Женщины родились не для того, чтобы выживать в отношениях. Женщины родилась, чтобы жить. Чтобы любить и быть любимой. Чтобы чувствовать безопасность, уважение и тепло", - подчеркнула она.

Квиткова разнесла Темляка из-за скандала с абьюзом и 15-летней девочкой: &quot;Жалкий человек&quot;Квиткова разнесла Темляка (скриншот)

Квиткова также отметила, что каждая женщина достойна того, чтобы ее слушали и обнимали, а не унижали и контролировали. И рядом должен быть тот, кто помогает подниматься, а не тот, только ломает.

"Мужчина, который поднимает руку на женщину, унижает ее, ломает ее волю - не мужчина. Это слабый, жалкий человек, который боится силы рядом и пытается уничтожить ее, чтобы самому казаться "великим". Насилие - это не "эмоции", не "случайность" и не "Ты меня довела". Это сознательный выбор стать агрессором", - подчеркнула блогер.

"Каждая история, которую не рассказали, дает агрессору еще один шанс сделать это снова. Поэтому я склоняю голову перед женщинами, которые решаются говорить. Молчание держит агрессора в силе. А правда - забирает ее. Поддерживайте тех, кто говорит. И если вы сами сейчас во тьме - знайте, там, за ее пределами, есть свет. И вы не одни", - написала она.

Квиткова разнесла Темляка из-за скандала с абьюзом и 15-летней девочкой: &quot;Жалкий человек&quot;Квиткова высказалась о скандале вокруг Темляка (скриншот)

Даша добавила, что агрессия в словах - форма абьюза и насилия. При этом обесценивать, оскорблять или игнорировать может не только партнер, но и другие близкие люди.

"Помните: вы имеете право говорить "нет" любому, кто пытается сломать вас. И вы всегда имеете право на людей, которые поднимают вас, а не топят. Пусть таких людей в вашей жизни будет как можно больше, а людей (о которых написано выше) - вообще не было. Обнимаю каждую. Аминь", - резюмировала она.

Квиткова разнесла Темляка из-за скандала с абьюзом и 15-летней девочкой: &quot;Жалкий человек&quot;Stories Квитковой (скриншот)

Что известно о скандале вокруг Темляка

После премьеры клипа Jerry Heil и YARMAK, в котором актер снялся со своей женой Анастасией Нестеренко, фотограф и бывшая девушка Темляка сделала громкое заявление. Девушка написала, что Константин - "абьюзер, тиран и нарцисс". При этом она показала переписку с актером и видео, на котором он вел себя агрессивно.

Бывшая Темляка объяснила, что молчала о насилии четыре года. А когда она увидела клип, это стало для нее триггером. И поэтому девушка решилась раскрыть все детали. Сам Константин попытался извиняться, но получил еще больше хейта.

На этом скандал не закончился. Позже о Темляке высказалась еще одна девушка - юная певица. Она заявила, что актер писал ей непристойные сообщения и даже отправлял откровенные фото, а на тот момент ей было 15 лет.

Это спровоцировало бурную волну обсуждений. Позже Yarmak и Jerry Heil прокомментировали скандал с Темляком и удалили клип.

