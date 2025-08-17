ua en ru
Дочь Скрябина показала милое фото с папой в особенный для него день

Воскресенье 17 августа 2025 14:11
Дочь Скрябина показала милое фото с папой в особенный для него день Кузьма Скрябин умер 10 лет назад (фото: facebook.com/skryabinofficial)
Автор: Полина Иваненко

17 августа певец Кузьма Скрябин должен был бы встречать свой 57-й день рождения, но его жизнь трагически оборвалась в ДТП в феврале 2015 года. Дочь Андрея Кузьменко (настоящее имя артиста) напомнила фанам о папе и показала редкий кадр с ним.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Stories из Instagram Барбары Кузьменко.

Что написала дочь Скрябина

На архивном фото маленькая Барбара позирует вместе с отцом, обнимая мягкую игрушку.

"С днем рождения, лучший папа", - написала единственная дочь Кузьмы и добавила эмодзи в виде разбитого сердца.

Дочь Скрябина показала милое фото с папой в особенный для него деньСкрябин с дочерью на архивном фото (скриншот)

Сейчас Марии-Барбаре 27 лет. Она редко появляется на публике и практически не дает комментариев относительно семьи, однако время от времени публикует воспоминания о папе.

Известно, что дочь Скрябина уже вышла замуж. Пара сыграла свадьбу в 2019 году. Муж Барбары - Виктор Тур, который учился вместе с ней в медицинском университете. Сама девушка работает косметологом и активно развивается в этой сфере.

Дочка Кузьми Скрябіна вийшла заміж за сина голови сільради: нові фото з весілляДочь Скрябина с мужем (фото: instagram.com/kuzmenko_barbara)

Что известно о Скрябине

Андрей Кузьменко родился 17 августа 1968 года в городе Самбор Львовской области. Он был фронтменом группы Скрябин, основанной в 1989 году. Среди самых известных песен группы - "Старі фотографії", "Мовчати", "Спи собі сама", "Люди як кораблі" и "Мам".

Музыкант погиб в ДТП 2 февраля 2015 года на Днепропетровщине. Ему было 46 лет. У Кузьмы остались жена Светлана и дочь Варвара.

