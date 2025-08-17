ua en ru
Донька Скрябіна показала щемке фото з татом в особливий для нього день

Неділя 17 серпня 2025 14:11
Донька Скрябіна показала щемке фото з татом в особливий для нього день Кузьма Скрябін помер 10 років тому (фото: facebook.com/skryabinofficial)
Автор: Поліна Іваненко

17 серпня співак Кузьма Скрябін мав би зустрічати свій 57-й день народження, але його життя трагічно обірвалося у ДТП в лютому 2015 року. Донька Андрія Кузьменка (справжнє ім'я артиста) нагадала фанам про тата та показала рідкісний кадр з ним.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Stories з Instagram Барбари Кузьменко.

Що написала донька Скрябіна

На архівному фото маленька Барбара позує разом з батьком, обіймаючи м’яку іграшку.

"З днем народження, найкращий тато", - написала єдина донька Кузьми й додала емодзі у вигляді розбитого серця.

Донька Скрябіна показала щемке фото з татом в особливий для нього деньСкрябін з донькою на архівному фото (скріншот)

Зараз Марії-Барбарі 27 років. Вона рідко з’являється на публіці та практично не дає коментарів щодо сім’ї, проте час від часу публікує спогади про тата.

Відомо, що донька Скрябіна вже вийшла заміж. Пара зіграла весілля у 2019 році. Чоловік Барбари - Віктор Тур, який вчився разом з нею в медичному університеті. Сама дівчина працює косметологом та активно розвивається в цій сфері.

Дочка Кузьми Скрябіна вийшла заміж за сина голови сільради: нові фото з весілляДонька Скрябіна з чоловіком (фото: instagram.com/kuzmenko_barbara)

Що відомо про Скрябіна

Андрій Кузьменко народився 17 серпня 1968 року у місті Самбір Львівської області. Він був фронтменом гурту Скрябін, заснованого у 1989 році. Серед найвідоміших пісень гурту - "Старі фотографії", "Мовчати", "Спи собі сама", "Люди як кораблі" та "Мам".

Музикант загинув у ДТП 2 лютого 2015 року на Дніпропетровщині. Йому було 46 років. У Кузьми залишились дружина Світлана та донька Варвара.

