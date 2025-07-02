Дочь Джоли и Питта заметили на свидании: как выглядит 19-летняя Шайло (фото)

Дочь Анджелины Джоли и Брэда Питта, 19-летняя Шайло, провела время с танцовщицей Кеони Роуз, которую считают ее девушкой.
Что известно об отношениях Шайло и как она сейчас выглядит, рассказывает РБК-Украина.
Пару заметили во время прогулки в Лос-Анджелесе во вторник, 1 июля. Сначала они провели время в студии, а затем посетили один из суши-ресторанов.
По данным очевидцев, Шайло была в хорошем настроении. Смеялась и активно общалась с подругой.
Уже не впервые СМИ говорят об их романтических отношениях. Первые слухи о романе появились более месяца назад.
Ранее их также замечали вместе в ресторане и во время шопинга. Тогда танцовщица нежно обнимала Шайло за талию.
Для прогулки девушка выбрала повседневный лук: ярко-красный худи с капюшоном, шорты и кроксы.
Шайло часто предпочитает спортивные образы, в которых может чувствовать себя легко, комфортно и не привлекая внимание публики.
Тем временем ее партнерша по танцам и вероятная девушка выбрала похожий повседневный стиль. Роуз была в темно-сером худи, красных шортах и шлепанцах.
На опубликованных в сети кадрах Шайло выглядит счастливой и, кажется, наслаждается совместными моментами с Кеони.
Как известно на сегодня, у Шайло прекрасные отношения со знаменитой мамой. Более того, ранее она намекнула, что будет идти по пути мамы в вопросах гуманитарной деятельности. Параллельно девушка развивается в хореографии.
А вот со звездным папой у Шайло напряженные отношения. После 18-летия она официально сменила фамилию, отказавшись от Питт и оставив лишь Джоли.
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При написании материала были использованы следующие источники: DailyMail, People.