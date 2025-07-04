Жена Усика, Дорофеева и другие звезды отреагировали на жесткий удар по Киеву: "Больно за страну"

Надя Дорофеева

"Сказать, что я в шоке от нашей жизни - это ничего не сказать. Ночь в подвале - утро, уже в бусе мчу на концерт. Если бы не было работы и Миши, я бы пожалуй вообще потеряла смысл жизни. А вот эта "обычная" возможность работать - столько значит!!! Придает силы и смыслы (ну это в случае, если вам повезло и вы действительно любите дело своей жизни). Возможность работать - держит. Спасибо нашим силам ПВО и защитникам", - написала певица в своем Telegram.

Как Дорофеева пряталась от обстрелов в укрытии (скриншот)

Рамина Эсхакзай

Интервьюер пряталась от взрывов в паркинге. Вместе со своей собакой она слышала как "Шахеды", так и работу ПВО.

Екатерина Усик

"Я уже не знаю, что писать, что говорить. Это ужас! Больно на все это смотреть! Больно за себя, за людей, страну!" - написала жена боксера.

Жена Усика высказалась об ударе по Киеву (скриншот)

Ольга Харлан

Фехтовальщица "запостила" фото утреннего Киева, который оказался в дыму. Также она показала себя в укрытии и напомнила, что РФ - страна-террорист.

Stories Харлан (скриншот)

Алина Шаманская

Блогерша и ведущая показала видео из Киева.

"Что будет с нашей экологией, с животными, птицами и здоровьем наших детей... В такие минуты теряешь оптимизм", - написала Шаманская.

Ольга Сумская

"Киев... Ад", - актриса не была многословной, но дала понять, что она думает о россиянах.

Stories Сумской (скриншот)

Также об атаке на Киев высказались Ольга Мартыновская, Анатолий Анатолич, Тимур Мирошниченко и жена победителя "Голоса" Романа Сасанчина.

Украинские звезды отреагировали на удар по Киеву (скриншоты)