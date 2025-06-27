Жена Виктора Павлика сделала еще одну "пластику": фото до и после

Молодая жена Виктора Павлика, концертный директор, блогерша и предприниматель Екатерина Репяхова снова показалась в больнице и рассказала об очередной операции.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на ее Instagram.

Жена Павлика сделала операцию

Вчера в Stories она показала несколько фото с больницы. Сначала она заинтриговала подписчиков, опубликовав руку с катетером для капельницы, но вскоре прояснила ситуацию.

"Операционная. Это запланированная операция. Все хорошо", - отметила Репяхова.

Жена Павлика показалась в больнице (скриншоты)

Позже она вышла на связь и объяснила, что у нее была местная анестезия.

"Местная анестезия у меня была впервые. Кружится голова пока от успокоительной таблетки. Ощущение, будто бахнула пару бокалов шампанского", - поделилась впечатлениями она.

Екатерина Репяхова сделала пластику (скриншот)

"Доводим до идеала мой подбородок. Делали липофилинг", - рассказала блогерша.

Жена Павлика показала фото до пластики (скриншот)

Эту операцию супруга Павлика сделала для того, чтобы убрать "ямку" на подбородке.

"Взяли жир с ноги и добавили на подбородок", - отметила Репяхова.

Фото до и после (скриншот)

Через несколько часов после операции Екатерина Репяхова уже смогла отправиться домой.

Сегодня она показала, как выглядит ее лицо на второй день после операции.

"После липофилинга самочувствие хорошее, но еще 2 дня нужно пить антибиотики", - рассказала жена Павлика.

Жена Павлика после операции (скриншот)

Напомним, в 2023 году она сделала "пластику" носа. Тогда она также делала липофилинг подбородка - его увеличили с помощью жира, взятого с живота девушки.

Ее муж тогда отнесся к этой операции достаточно негативно.

Репяхова до первой пластики и после (фото: instagram.com/repyahovakate)

В марте 2025 года она решилась на вторую операцию - ментопластику - операцию по исправлению формы и размеров подбородка.

В сети тогда бурно обсуждали ее "пластику", а Виктор Павлик набросился на комментаторов, которые не оценили изменения внешности его жены.