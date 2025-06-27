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Дружина Віктора Павліка зробила ще одну "пластику": фото до і після

П'ятниця 27 червня 2025 12:16
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Дружина Віктора Павліка зробила ще одну "пластику": фото до і після Катерина Репяхова (фото: instagram.com/repyahovakate)
Автор: Катерина Собкова

Молода дружина Віктора Павліка, концертна директорка, блогерка і підприємиця Катерина Репяхова знову показалася в лікарні та розповіла про чергову операцію.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на її Instagram.

Дружина Павліка зробила операцію

Учора в Stories вона показала декілька фото з лікарні. Спочатку вона заінтригувала підписників, опублікувавши руку з катетером для крапельниці, але незабаром прояснила ситуацію.

"Операційна. Це запланована операція. Все добре", - зазначила Репяхова.

Дружина Павліка показалася в лікарні (скриншоти)

Пізніше вона вийшла на зв'язок і пояснила, що в неї була місцева анестезія.

"Місцева анестезія в мене була вперше. Паморочиться голова поки що від заспокійливої таблетки. Відчуття, ніби бахнула пару келихів шампанського", - поділилася враженнями вона.

Дружина Віктора Павліка зробила ще одну &quot;пластику&quot;: фото до і після

Катерина Репяхова зробила пластику (скриншот)

"Доводимо до ідеалу моє підборіддя. Робили ліпофілінг", - розповіла блогерка.

Дружина Віктора Павліка зробила ще одну &quot;пластику&quot;: фото до і після

Дружина Павліка показала фото до пластики (скриншот)

Цю операцію дружина Павліка зробила для того, щоб прибрати "ямку" на підборідді.

"Взяли жир із ноги і додали на підборіддя", - зазначила Репяхова.

Дружина Віктора Павліка зробила ще одну &quot;пластику&quot;: фото до і після

Фото до і після (скриншот)

Через кілька годин після операції Катерина Репяхова вже змогла вирушити додому.

Сьогодні вона показала, як виглядає її обличчя на другий день після операції.

"Після ліпофілінгу самопочуття хороше, але ще 2 дні потрібно пити антибіотики", - розповіла дружина Павліка.

Дружина Віктора Павліка зробила ще одну &quot;пластику&quot;: фото до і після

Дружина Павліка після операції (скриншот)

Нагадаємо, у 2023 році вона зробила "пластику" носа. Тоді вона також робила ліпофілінг підборіддя - його збільшили за допомогою жиру, взятого з живота дівчини.

Її чоловік тоді поставився до цієї операції досить негативно.

Дружина Віктора Павліка зробила ще одну &quot;пластику&quot;: фото до і після

Репяхова до першої пластики та після (фото: instagram.com/repyahovakate)

У березні 2025 року вона зважилася на другу операцію - ментопластику - операцію з виправлення форми та розмірів підборіддя.

У мережі тоді бурхливо обговорювали її "пластику", а Віктор Павлік накинувся на коментаторів, які не оцінили зміни зовнішності його дружини.

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