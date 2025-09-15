ua en ru
Пн, 15 сентября Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Шоу бизнес Праздники Советы Гороскопы Интересное Спорт
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика

Дух Рождества приближается. Стартовали съемки праздничного концерта Анжелики Рудницкой: когда премьера

Понедельник 15 сентября 2025 15:38
UA EN RU
Дух Рождества приближается. Стартовали съемки праздничного концерта Анжелики Рудницкой: когда премьера Концерт-мистерия "Территория Рождества. Дух Непокоренных" от Анжелики Рудницкой (фото: пресс-служба)
Автор: Юлия Гаюк

В павильоне киностудии Довженко стартовали съемки концерта-мистерии "Территория Рождества. Дух Непокоренных". Это уникальный художественный проект, в котором народные колядки и щедривки исполнили вместе украинские артисты, военные, парамедики и ветераны.

РБК-Украина рассказывает больше о новом художественном проекте.

Кто присоединился к действу

На площадке встретились Руслана, Павел Зибров, Мария Бурмака, Влад Дарвин, Олег Фагот Михайлюта, Наталья Сумская, Евгений Нищук и другие звезды.

Вместе с ними спели защитник "Азовстали" Дмитрий Орест Казацкий, парамедики Юлия Куба Сидорова и Юлия Тайра Паевская, поэт и майор ВСУ Дмитрий Лазуткин, фронтмен группы "Тінь Сонця" Сергей Василюк, фронтмен "Нумер 482" Виталий Кириченко и другие военные.

"Быть на проекте "Территория Рождества. Дух Непокоренных" для меня важно. Именно здесь создается наша новая и будущая культура, наш код идентичности. Мы должны нести ее, чтобы потомки понимали, кто мы есть и куда идем", - отметил Виталий Кириченко.

В чем особенность концерта

Автором и основательницей проекта является певица, телеведущая и волонтер Анжелика Рудницкая. В прошлом году она представила одноименный альбом с колядками и щедривками, а в этом году идея переросла в масштабное сценическое действо.

"Для нас "Территория Рождества" - это новая добрая традиция, которую мы хотим беречь и развивать. Самое главное для нас - принести в каждую украинскую семью ощущение праздника, света и чуда, дать внутреннюю силу и напомнить: настоящие герои Украины рядом с нами", - отметила Анжелика Рудницкая.

Как прошли съемки концерта-мистерии "Территория Рождества. Дух Непокоренных" (фото: пресс-служба)

Защитник "Азовстали" Дмитрий "Орест" Казацкий также поделился своими впечатлениями.

"Этот день для меня о теплоте - и в прямом, и в переносном смысле. Атмосфера была невероятная, а пение напомнило мне детство, когда я выступал в хоре", - говорит он.

Когда состоится премьера

Премьера концерта-мистерии "Территория Рождества. Дух Непокоренных" состоится в Сочельник, 24 декабря 2025 года, на YouTube-канале Анжелики Рудницкой.

Вас также может заинтересовать:

Читайте РБК-Украина в Google News
Рождество Концерты
Новости
Стал ли выезд мужчин 18-22 лет за границу массовым: что говорят в ГПСУ
Стал ли выезд мужчин 18-22 лет за границу массовым: что говорят в ГПСУ
Аналитика
Российские маневры на фоне войны: угрожают ли Украине и Европе учения "Запад-2025"
Роман Коткорреспондент РБК-Украина Российские маневры на фоне войны: угрожают ли Украине и Европе учения "Запад-2025"