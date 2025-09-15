ua en ru
Будет ли новый сезон шоу "Топ-модель по-украински"? Плакидюк дала ответ фанам

Понедельник 15 сентября 2025 09:00
Будет ли новый сезон шоу "Топ-модель по-украински"? Плакидюк дала ответ фанам Соня Плакидюк (фото: instagram.com/moi_sofism)
Автор: Иванна Пашкевич

Fashion-фотограф Соня Плакидюк ответила поклонникам популярного шоу "Топ-модель по-украински", ждать ли им новый сезон.

Свои мысли она высказала в комментарии для РБК-Украина.

Будет ли новый сезон "Топ-модель по-украински"?

Соня отметила, что ее каждый день спрашивают в Direct, будет ли продолжение проекта.

При этом она подчеркнула, что пока официальных планов на съемки новых выпусков нет.

"Ну, ждите, не будут все кричать, что это не ко времени", - сказала Плакидюк, намекнув, что пока проект отложен.

Будет ли новый сезон шоу &quot;Топ-модель по-украински&quot;? Плакидюк дала ответ фанамСоня Плакидюк (фото: instagram.com/moi_sofism)

Вместе с тем, фотограф старается оставаться причастной к миру моды и поддерживать фанов, которым не хватает шоу.

"А пока все, что я смогла - это открыть показ UFW, чтобы немного быть причастной к этому миру и, возможно, подарить какую-то радость ностальгирующим фанам", - добавила она.

Что известно о шоу "Топ-модель по-украински"

Топ-модель по-украински - реалити-шоу о модельном бизнесе, адаптация популярного формата Next Top Model.

Проект транслировался на "Новом канале" в 2017-2020 годах. До ребрендинга шоу выходило под названием "Супермодель по-украински" (2014-2016) и базировалось на испанском реалити Supermodelo.

В шоу участвуют молодые украинские конкурсанты, которые соревнуются, выполняя различные задания, связанные с моделингом.

Победитель получает титул новой украинской топ-модели и контракт с модельным агентством.

Проект организовала супермодель Алла Костромичева. В первом сезоне в состав жюри входила она, Сергей Никитюк, Соня Плакидюк и Ричард Горн.

Будет ли новый сезон шоу &quot;Топ-модель по-украински&quot;? Плакидюк дала ответ фанамЖюри "СМПУ" (фото: instagram.com/moi_sofism)

В четвертом сезоне (2017) вместо Ричарда Горна в жюри работал Константин Боровский, а в шестом сезоне (2019) его место занял Владимир Демчинский.

Топ-модель по-украински Звезды шоу-бизнеса
