"Евровидение-2026": когда и где состоится песенный конкурс
Организаторы песенного конкурса "Евровидение-2026" официально сообщили место проведения юбилейного шоу.
Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на официальную Instagram-страницу "Евровидения".
Столица снова будет принимать конкурс
Международный конкурс, который в следующем году отметит 70-летие, будет принимать Австрия - страна-победительница 2025 года.
После длительных дискуссий относительно локации, окончательный выбор сделали в пользу Вены, обойдя Инсбрук и другие города-претенденты.
Сценой для шоу будет известная арена Wiener Stadthalle. Интересно, что именно здесь уже проводили юбилейное 60-е "Евровидение".
Wiener Stadthalle будет принимать "Евровидение-2026" (фото: wikipedia.org)
Поэтому в 2026 году конкурс возвращается в знакомое место, теперь уже по случаю 70-летия.
Официальные даты "Евровидения-2026"
Определен и график проведения песенного соревнования. Полуфиналы запланированы на 12 и 14 мая, а финал состоится 16 мая.
Именно в одном из полуфиналов традиционно выступит представитель Украины.
Когда пройдет "Евровидение-2026" (фото: instagram.com/eurovision)
Это уже третий случай в истории, когда Австрия будет принимать конкурс. Впервые это произошло в 1967 году после победы Удо Юргенса с песней Merci, Chérie, а второй раз - в 2015-м, когда триумф одержала Кончита Вурст с Rise Like a Phoenix.
Последнюю победу стране принес в 2025 году певец JJ (настоящее имя - Йоханнес Пич) с песней Wasted Love.
Интересно, что Вена - родной город нынешнего победителя JJ, который еще раньше выражал надежду, что именно столица станет местом проведения юбилейного конкурса.
Кроме Вены, на участие в проведении также претендовали города Эбрайхсдорф, Грац, Линц, Санкт-Пельтен, Оберварт и Инсбрук.
