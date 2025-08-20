"Евровидение-2026": когда и где состоится песенный конкурс

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на официальную Instagram-страницу "Евровидения".

Столица снова будет принимать конкурс

Международный конкурс, который в следующем году отметит 70-летие, будет принимать Австрия - страна-победительница 2025 года.

После длительных дискуссий относительно локации, окончательный выбор сделали в пользу Вены, обойдя Инсбрук и другие города-претенденты.

Сценой для шоу будет известная арена Wiener Stadthalle. Интересно, что именно здесь уже проводили юбилейное 60-е "Евровидение".

Wiener Stadthalle будет принимать "Евровидение-2026" (фото: wikipedia.org)

Поэтому в 2026 году конкурс возвращается в знакомое место, теперь уже по случаю 70-летия.

Официальные даты "Евровидения-2026"

Определен и график проведения песенного соревнования. Полуфиналы запланированы на 12 и 14 мая, а финал состоится 16 мая.

Именно в одном из полуфиналов традиционно выступит представитель Украины.

Когда пройдет "Евровидение-2026" (фото: instagram.com/eurovision)

Это уже третий случай в истории, когда Австрия будет принимать конкурс. Впервые это произошло в 1967 году после победы Удо Юргенса с песней Merci, Chérie, а второй раз - в 2015-м, когда триумф одержала Кончита Вурст с Rise Like a Phoenix.

Последнюю победу стране принес в 2025 году певец JJ (настоящее имя - Йоханнес Пич) с песней Wasted Love.

Интересно, что Вена - родной город нынешнего победителя JJ, который еще раньше выражал надежду, что именно столица станет местом проведения юбилейного конкурса.

Кроме Вены, на участие в проведении также претендовали города Эбрайхсдорф, Грац, Линц, Санкт-Пельтен, Оберварт и Инсбрук.