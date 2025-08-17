ua en ru
Вс, 17 августа Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Шоу бизнес Праздники Советы Гороскопы Интересное Спорт
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика

"Едва дышу": Анна Тринчер призналась, почему больше не будет участвовать в "Евровидении"

Воскресенье 17 августа 2025 17:27
UA EN RU
"Едва дышу": Анна Тринчер призналась, почему больше не будет участвовать в "Евровидении" Анна Тринчер (фото: instagram.com/annatrincher_official)
Автор: Иванна Пашкевич

Украинская певица Анна Тринчер откровенно рассказала, почему окончательно отказалась от идеи представлять Украину на песенном конкурсе "Евровидение".

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на интервью звезды для шоу "Ранок Чемпіонів".

Почему Тринчер больше не пойдет на "Евровидение"

Исполнительница призналась, что этот формат больше не является для нее привлекательным - прежде всего из-за эмоционального и физического истощения, которое приходится переживать артистам.

Анна напомнила, что уже имеет достаточно опыта участия в масштабных вокальных шоу, в частности в "Голосе страны" и на Детском Евровидении 2015 года, где она представляла Украину.

Именно тогда она сполна почувствовала, что такое сцена, конкуренция и бешеный ритм.

&quot;Едва дышу&quot;: Анна Тринчер призналась, почему больше не будет участвовать в &quot;Евровидении&quot;Анна Тринчер (фото: instagram.com/annatrincher_official)

"Мне кажется, что я уже пережила этот момент. Я так люблю то, чем я занимаюсь! А Евровидение - это всегда про чрезвычайно большой стресс, про большую концентрацию событий, людей, внимания, негатива, позитива. И я вижу, как артисты, почти все, после Евровидения оправляются от этого конкурса. Они выгорают. Им тяжело", - поделилась исполнительница.

По ее мнению, даже самым успешным артистам очень сложно дается восстановление после участия в конкурсе.

Она описала "Евровидение" как эмоциональное испытание, которое часто оставляет после себя не только воспоминания, но и усталость.

Отдельно Анна остановилась на том, как трудно выдержать давление ожиданий со стороны публики.

&quot;Едва дышу&quot;: Анна Тринчер призналась, почему больше не будет участвовать в &quot;Евровидении&quot;Анна Тринчер (фото: instagram.com/annatrincher_official)

"Я после премьеры уже едва дышу. А тут все от тебя зависит, буквально. На тебя смотрит вся страна, и она возлагает на тебя ожидания. И ты должен их оправдать. Тем более у нас немножечко раздраженное общество, и если есть возможность выбросить свой негатив куда-то, например в социальные сети, что-то кому-то написать, - то пожалуйста, дайте нам полчаса времени и смартфон", - добавила она.

Окончательное решение больше не участвовать в "Евровидении" Тринчер приняла после того, как увидела эмоциональное состояние группы Ziferblat, которая представляла Украину в 2025 году.

"После того, как я увидела, как Ziferblat переживал, пройдут ли они в финал, я прямо увидела эту эмоцию, мне аж плохо стало в этот момент. И решила: нет, это не для меня", - подчеркнула певица.

Сейчас Анна сосредоточена на собственном творчестве, где имеет возможность работать в удобном для себя темпе, без чрезмерного давления и стресса.

Вас может заинтересовать:

Читайте РБК-Украина в Google News
Евровидение Анна Тринчер Звезды шоу-бизнеса
Новости
Территории, церковь и язык: Reuters раскрыло требования Путина на Аляске для конца войны
Территории, церковь и язык: Reuters раскрыло требования Путина на Аляске для конца войны
Аналитика
Прорыв или авантюра? Что происходит под Добропольем и куда целится Россия
Ульяна Безпалькоруководитель рубрики Война в Украине Прорыв или авантюра? Что происходит под Добропольем и куда целится Россия