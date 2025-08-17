"Едва дышу": Анна Тринчер призналась, почему больше не будет участвовать в "Евровидении"
Украинская певица Анна Тринчер откровенно рассказала, почему окончательно отказалась от идеи представлять Украину на песенном конкурсе "Евровидение".
Почему Тринчер больше не пойдет на "Евровидение"
Исполнительница призналась, что этот формат больше не является для нее привлекательным - прежде всего из-за эмоционального и физического истощения, которое приходится переживать артистам.
Анна напомнила, что уже имеет достаточно опыта участия в масштабных вокальных шоу, в частности в "Голосе страны" и на Детском Евровидении 2015 года, где она представляла Украину.
Именно тогда она сполна почувствовала, что такое сцена, конкуренция и бешеный ритм.
"Мне кажется, что я уже пережила этот момент. Я так люблю то, чем я занимаюсь! А Евровидение - это всегда про чрезвычайно большой стресс, про большую концентрацию событий, людей, внимания, негатива, позитива. И я вижу, как артисты, почти все, после Евровидения оправляются от этого конкурса. Они выгорают. Им тяжело", - поделилась исполнительница.
По ее мнению, даже самым успешным артистам очень сложно дается восстановление после участия в конкурсе.
Она описала "Евровидение" как эмоциональное испытание, которое часто оставляет после себя не только воспоминания, но и усталость.
Отдельно Анна остановилась на том, как трудно выдержать давление ожиданий со стороны публики.
"Я после премьеры уже едва дышу. А тут все от тебя зависит, буквально. На тебя смотрит вся страна, и она возлагает на тебя ожидания. И ты должен их оправдать. Тем более у нас немножечко раздраженное общество, и если есть возможность выбросить свой негатив куда-то, например в социальные сети, что-то кому-то написать, - то пожалуйста, дайте нам полчаса времени и смартфон", - добавила она.
Окончательное решение больше не участвовать в "Евровидении" Тринчер приняла после того, как увидела эмоциональное состояние группы Ziferblat, которая представляла Украину в 2025 году.
"После того, как я увидела, как Ziferblat переживал, пройдут ли они в финал, я прямо увидела эту эмоцию, мне аж плохо стало в этот момент. И решила: нет, это не для меня", - подчеркнула певица.
Сейчас Анна сосредоточена на собственном творчестве, где имеет возможность работать в удобном для себя темпе, без чрезмерного давления и стресса.
