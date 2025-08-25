Фагот из ТНМК разнес Данилко за хиты на русском: "Это полтавский жлоб в нем"

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на интервью артиста OBOZ.UA.

Почему Данилко не переводит свои хиты

По мнению Фагота, дело не в сложности адаптации или музыкальном звучании, а в элементарном нежелании артиста меняться в соответствии со временем.

"Ой, да все возможно - надо только захотеть. Мне никогда не нравились эти отговорки: трудно переводить. Конечно, музыка языка другая, но главное же - желание. А это просто нежелание трансформироваться", - подчеркнул он.

Музыкант предполагает, что Данилко может воспринимать идею перевода как угрозу собственному эго, хотя считает это абсолютно безосновательным.

"Не знаю, возможно, он воспринимает это как наступление на свое эго. Но на самом деле ничего страшного не произойдет", - отметил артист.

Олег также вспомнил, как когда-то пытался убедить другую звезду - Олю Полякову - перейти на украинский язык в музыке. И, по его мнению, этот пример говорит сам за себя.

"Я помню, у меня был спор с Поляковой, когда пытался убедить ее в целесообразности перевода песен на украинский, а она возмущалась: "Я что, должна все петь на украинском?" Это было давно. Говорю: "Ну пусть не все, но хотя бы начни". А теперь смотрю на афиши - сто процентов материала на украинском языке. Все перевела - молодец. Если бы еще десять лет назад начала, была бы еще большим молодцом", - рассказал исполнитель.

Однако относительно Данилко у него другая оценка - значительно более критическая.

"А Данилко упирается. Но это даже не он, это полтавский жлоб в нем упирается", - эмоционально подытожил Фагот.

Верка Сердючка (фото: instagram.com/v_serduchka)

Напомним, ранее Андрей Данилко объяснил, почему до сих пор общается на русском.

По его словам, язык - это прежде всего инструмент для общения, и он не видит смысла отказываться от него, если это усложнит коммуникацию с коллегами, такими как Лайма Вайкуле.

Певец также напомнил, что большинство его песен создавались именно на русском, и он не понимает, зачем должен менять себя только из-за языкового вопроса.