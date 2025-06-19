Фестиваль без сна: что готовит обновленный Sziget 2025 с лайнапами 24/7

Что известно об обновленном Sziget 2025

Уже тридцать лет один из крупнейших опен-эйров Европы собирает сотни тысяч людей со всего мира на острове Обудай в Будапеште.

В этом году Sziget пройдет с 6 по 10 августа, но 2025-й станет для фестиваля особенным и начнет в его истории новый этап.

Организаторы рассказывают, что изменения в культурных предпочтениях и растущие ожидания аудитории стали для них вызовом, на который они решили ответить не просто обновлением лайнапа, а целой трансформацией фестивального формата.

Главная идея - сделать в 2025 году фестиваль круглосуточным, расширив его границы и предложив гостям больше, чем просто концерты.

"Сила Sziget - в его идентичности. Мы были уникальными еще до того, как осознали тренды. Теперь мы усиливаем эту уникальность, понимая, в каком мире живем",- рассказывает гендиректор фестиваля Томаш Кадар.



Какие активности ждут гостей Sziget 2025

В этом году на острове появятся обновленные пространства, или же "районы". Все они будут тематическими, чтобы подчеркнуть многообразие Sziget и предложить гостям различные культурные сценарии для того, чтобы в течение недели фестиваль ни на минуту не останавливался.

Изменения станут заметными уже на входе. После реконструкции знаменитого моста K-Bridge, который традиционно встречает посетителей, появятся яркие гигантские птицы, которые будут будто пролетать между опорами, приветствуя всех гостей Острова Свободы.

Фестивальный город получит два ключевых "района", которые будут задавать настроение дня и ночи.

Delta District - новый центр ночной жизни

Здесь расположатся обновленные клубные сцены, где впервые в истории Sziget обещают самый мощный лайнап электронной музыки. На уникальной арене Yettel Colosseum, стилизованной под древнеримские амфитеатры, будут выступать именитые артисты альтернативной электроники: I Hate Models, Hot Since 82, The Blessed Madonna, Carlita и другие.

Бывшая Arena претерпела полное визуальное и техническое обновление - теперь это BOLT Night Stage с такими хедлайнерами, как Armin Van Buuren, Steve Angello, Amelie Lens.

Также впервые появится камерная закрытая площадка The Club by Don Julio, где в интимной атмосфере будут выступать представители андеграундной электронной сцены.



Szoho - рожденный под влиянием креативных кварталов Лондона и Нью-Йорка

Этот "район" станет мультикультурным пространством, где музыка, стриткультура и творчество переплетутся в одном потоке.

Главная сцена The Buzz представит венгерскую и международную музыку - от инди и альт-попа до world music и рока.

На сцене dropYard будут доминировать хип-хоп и рэп, а ночью здесь будут звучать сеты из drum & bass, дабстепа и реггетона.

В этом районе будут работать новые пространства для брейкданса и хип-хопа - The Cypher, где будут проходить батлы и фристайл-сессии.

Еще одна инновация - The Joker, который днем станет кафе настольных игр, а ночью трансформируется в сцену стендапа и поэзии под руководством британского комика Дэйва Томпсона. Здесь также будут проходить программы слэм-поэзии с участием артистов со всего мира.



Что еще интересного будет на Sziget 2025

Отдельного внимания стоит Paradox - новое пространство, где цирк, танцы и экспериментальные перформансы объединят с магией уличной ярмарки Traveling Funfair и другими иммерсивными шоу.

В самом сердце Sziget традиционно развернется Гигантский уличный театр. В этом году здесь можно будет увидеть шоу испанского коллектива Sylphes Aerial Ballet - сочетание воздушной акробатики и классического балета.

Вернутся и классические уличные театры с живой музыкой, пиротехникой и огромными куклами, которые создают настоящее гипнотическое действо.

Хедлайнеры Sziget 2025

Что касается музыкальных хедлайнеров - в этом году на главной сцене Sziget выступят:

A$AP Rocky

Post Malone

Шон Мендес

Charli XCX

Нелли Фуртадо

Майкл Киванука

FKA Twigs

Little Simz

The Last Dinner Party

Blossoms

Papa Roach и многие другие артисты.



Как доехать на Sziget из Украины

Добраться до Sziget из Украины летом 2025 года можно прямым поездом №9/10 "Transcarpathia" Киев - Будапешт.

Он отправляется из Киева в 10:16 и прибывает в Будапешт в 06:00 (остановки во Львове, Славске, Мукачеве и Чопе).

Стоимость билетов в купейном вагоне составляет около 3700 грн. Их можно приобрести онлайн на сайте "Укрзализныци" и в их мобильном приложении

Жилье на фестивале можно найти на любой бюджет: для фанов полного погружения на острове ежегодно работают несколько фестивальных кемпингов (независимые палатки, тематические кемпинги с возможностью арендовать уже оборудованные палатки или даже глемпинг) - все они доступны для бронирования на официальном сайте фестиваля по ссылке.

Если же хочется чуть больше комфорта - стоит искать жилье непосредственно в Будапеште: самые удобные районы - Обуда, Липотварош и район вокруг площади Блаха Луизы, откуда можно достаточно быстро добраться до острова.