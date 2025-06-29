Финал "МастерШеф": что известно о победителе и почему зрители лютуют
15 сезон "МастерШеф" подошел к финалу, и уже стало известно, что победу одержала Нэнси Топко. Впрочем, решение судей оценили не все зрители.
РБК-Украина рассказывает, что известно о победительнице, как прошел финал и почему сеть лютует.
Финал "МастерШеф" - как это было
Так, суперфиналистами кулинарного шоу стали:
- Денис Савенко
- Нэнси Топко
- Екатерина Павлинская.
Финалисты 15 сезона (фото: instagram.com/masterchefstb)
В финале "МастерШеф" каждый выбрал свою концепцию. Блюда и замыслы поражали.
Денис решил готовить некие ассоциации с городами силы. На закуску он подал маринованного судака с мясом раков и эспумой - это Днепр. Основным блюдом стали телячьи щечки - это Львов. А на десерт он подавал вафельный торт в необычной интерпретации - это был Харьков.
Нэнси решила представить концепцию сочетания прошлого и будущего. А еще она попыталась объединить мир едой. На закуску модель подавала шримейки с лаймом, пену из кокосового молока и томаты в пасте том-ям, и чили. Основным блюдом стал осьминог с устричным соусом. На десерт она приготовила свеклу со смородиновым кюли и можжевельником, а бисквит был пропитан саке.
Екатерина же выбрала для себя концепцию "Вкусы хмеля". На закуску она готовила свеклу с копченой сметаной и хреном, основным блюдом стал тушеный стейк. А на десерт участница представила медовик с грушей и черносливом. Все три блюда были приготовлены с пивом.
Судьи оценили все блюда, а в финале объявили - победила Нэнси из Киева. Девушка очень радовалась победе.
"Каждый вердикт, каждое замечание, каждое ваше "верю в тебя" - бесценны. Это честь работать рядом с такими шефами! Спасибо всем, кто меня поддерживал на протяжении сезона, вы - мои крылья. Только вперед", - написала счастливая финалистка, которая выиграла возможность получить образование в престижной кулинарной школе Le Cordon Bleu.
Что известно о победительнице
Нэнси 26 лет. Она - модель, которая появлялась на обложке Vogue Япония, а еще ее фото украшали страницы Elle Czech Republic и Vanity Fair. Нэнси участвовала в Неделе моды в Милане, она занимается моделингом с 15 лет.
Благодаря кулинарии девушка сумела победить анорексию. Несмотря на модельную карьеру она мечтает стать шеф-поваром и обожает пробовать что-то новое.
Нэнси Топко (фото: instagram.com/lilgnancy)
Почему лютует сеть
В комментариях под постами, в которых была объявлена победительница "МастерШеф", появилось немало комментариев. Кто-то поздравлял Нэнси, кто-то поддержал Дениса и Катю. Но и были те, кто не оценил решение судей.
Победительница "МастерШеф" (фото: instagram.com/masterchefstb)
Такие комментаторы возмутились тем, что Нэнси якобы "не развивалась" на шоу, а Денис или Катя больше "заслуживали" на победу. Юзеры пишут:
- "Единственный человек за все сезоны, который не имел никакого развития, пришел со своей Азией с ней и ушел"
- "Наверное такое первый раз, что 98% людей возмущены... И это не совпадение"
- "Это треш... Было вполне ожидаемо, что снова победит Азия. Ничего нового. Для меня победитель - Денис!"
- "Самый слабый сезон. Самая слабая победительница. Господи, а ведь это же было единственное шоу, что я смотрела"
- "Вообще никакого роста на шоу. Открыто тянули до финала. Для нее ничего не изменит эта победа, а для Дениса бы был большой шаг в перед. Жаль".
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При создании материала были использованы источники: сообщения из Instagram Топко и "МастерШеф", сайт "СТБ".