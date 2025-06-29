Финал "МастерШеф": что известно о победителе и почему зрители лютуют

15 сезон "МастерШеф" подошел к финалу, и уже стало известно, что победу одержала Нэнси Топко . Впрочем, решение судей оценили не все зрители.

РБК-Украина рассказывает, что известно о победительнице, как прошел финал и почему сеть лютует.

Финал "МастерШеф" - как это было

Так, суперфиналистами кулинарного шоу стали:

Денис Савенко

Нэнси Топко

Екатерина Павлинская.

Финалисты 15 сезона (фото: instagram.com/masterchefstb)

В финале "МастерШеф" каждый выбрал свою концепцию. Блюда и замыслы поражали.

Денис решил готовить некие ассоциации с городами силы. На закуску он подал маринованного судака с мясом раков и эспумой - это Днепр. Основным блюдом стали телячьи щечки - это Львов. А на десерт он подавал вафельный торт в необычной интерпретации - это был Харьков.

Нэнси решила представить концепцию сочетания прошлого и будущего. А еще она попыталась объединить мир едой. На закуску модель подавала шримейки с лаймом, пену из кокосового молока и томаты в пасте том-ям, и чили. Основным блюдом стал осьминог с устричным соусом. На десерт она приготовила свеклу со смородиновым кюли и можжевельником, а бисквит был пропитан саке.

Екатерина же выбрала для себя концепцию "Вкусы хмеля". На закуску она готовила свеклу с копченой сметаной и хреном, основным блюдом стал тушеный стейк. А на десерт участница представила медовик с грушей и черносливом. Все три блюда были приготовлены с пивом.

Судьи оценили все блюда, а в финале объявили - победила Нэнси из Киева. Девушка очень радовалась победе.

"Каждый вердикт, каждое замечание, каждое ваше "верю в тебя" - бесценны. Это честь работать рядом с такими шефами! Спасибо всем, кто меня поддерживал на протяжении сезона, вы - мои крылья. Только вперед", - написала счастливая финалистка, которая выиграла возможность получить образование в престижной кулинарной школе Le Cordon Bleu.

Что известно о победительнице

Нэнси 26 лет. Она - модель, которая появлялась на обложке Vogue Япония, а еще ее фото украшали страницы Elle Czech Republic и Vanity Fair. Нэнси участвовала в Неделе моды в Милане, она занимается моделингом с 15 лет.

Благодаря кулинарии девушка сумела победить анорексию. Несмотря на модельную карьеру она мечтает стать шеф-поваром и обожает пробовать что-то новое.

Нэнси Топко (фото: instagram.com/lilgnancy)

Почему лютует сеть

В комментариях под постами, в которых была объявлена победительница "МастерШеф", появилось немало комментариев. Кто-то поздравлял Нэнси, кто-то поддержал Дениса и Катю. Но и были те, кто не оценил решение судей.

Победительница "МастерШеф" (фото: instagram.com/masterchefstb)

Такие комментаторы возмутились тем, что Нэнси якобы "не развивалась" на шоу, а Денис или Катя больше "заслуживали" на победу. Юзеры пишут: