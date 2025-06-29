Фінал "МастерШеф": що відомо про переможця і чому глядачі лютують

15 сезон "МастерШеф" добіг до фіналу, і вже стало відомо, що перемогу здобула Ненсі Топко . Втім, рішення суддів оцінили не всі глядачі.

РБК-Україна розповідає, що відомо про переможницю, як минув фінал та чому мережа лютує.

Фінал "МастерШеф" - як це було

Так, суперфіналістами кулінарного шоу стали:

Денис Савенко

Ненсі Топко

Катерина Павлінська.

Фіналісти 15 сезону (фото: instagram.com/masterchefstb)

В фіналі "МастерШеф" кожен обрав свою концепцію. Страви та задуми вражали.

Денис вирішив готувати такі собі асоціації з містами сили. На закуску він подав маринованого судака з м'ясом раків та еспумою - це Дніпро. Основною стравою стали телячі щічки - це Львів. А на десерт він подавав вафельний торт у незвичайній інтерпретації - це був Харків.

Ненсі вирішила представити концепцію поєднання минулого та майбутнього. А ще вона спробувала об'єднати світ їжею. На закуску модель подавала шрімейки з лаймом, піну з кокосового молока та томати в пасті том-ям, і чилі. Основною стравою став восьминіг з соусом устриці. На десерт вона приготувала буряк зі смородиновим кюлі та ялівцем, а бісквіт було просочено саке.

Катерина ж обрала для себе концепцію "Смаки хмелю". На закуску вона готувала буряк з копченою сметаною та хріном, основною стравою став тушкований стейк. А на десерт учасниця представила медовик з грушею та чорносливом. Усі три страви було приготовано з пивом.

Судді оцінили всі страви, а у фіналі оголосили - перемогла Ненсі з Києва. Дівчина дуже раділа перемозі.

"Кожен вердикт, кожне зауваження, кожне ваше "вірю в тебе" - безцінні. Це честь працювати поряд з такими шефами! Дякую всім, хто мене підтримував протягом сезону, ви - мої крила. Тільки вперед", - написала щаслива фіналістка, яка виграла можливість здобути освіту в престижній кулінарній школі Le Cordon Bleu.

Що відомо про переможницю

Ненсі 26 років. Вона - модель, яка з'являлася на обкладинці Vogue Японія, а ще її фото прикрашали сторінки Elle Czech Republic та Vanity Fair. Ненсі брала участь у Тижні моди в Мілані, вона займається моделінгом з 15 років.

Завдяки кулінарії дівчина зуміла перемогти анорексію. Попри модельну кар'єру вона мріє стати шеф-кухаркою та обожнює куштувати щось нове.

Ненсі Топко (фото: instagram.com/lilgnancy)

Чому лютує мережа

У коментарях під дописами, в яких було оголошено переможницю "МастерШеф", з'явилося чимало коментарів. Хтось вітав Ненсі, хтось підтримав Дениса та Катю. Але й були ті, хто не оцінив рішення суддів.

Переможниця "МастерШеф" (фото: instagram.com/masterchefstb)

Такі коментатори обурилися тим, що Ненсі нібито "не розвивалася" на шоу, а Денис чи Катя більше "заслуговували" на перемогу. Юзери пишуть: