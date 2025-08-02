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FIЇNKA розкрила душу у новій пісні "Афини": чуттєва прем'єра підкорює мережу (відео)

Субота 02 серпня 2025 11:57
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FIЇNKA розкрила душу у новій пісні "Афини": чуттєва прем'єра підкорює мережу (відео) FIЇNKA (колаж: РБК-Україна)
Автор: Поліна Іваненко

Співачка FIЇNKA представила нову пісню "Афини" та кліп до неї. Трек з особливими сенсами підкорив фанів, а відео на неї вже "залетіло" в тренди.

Про це розповідає РБК-Україна з посиланням на кліп співачки, який розміщено на її YouTube-каналі "Ліжник TV".

Про що нова пісня зірки "Нацвідбору"

"Афини" - це моя спроба описати відчуття особистого раю, яке я ношу в собі з самого дитинства. Я пам'ятаю ті безтурботні дні, коли бігала босоніж гірськими луками, збирала лісові ягоди, і світ здавався таким простим, безпечним і повним чудес. Дорослішаючи, я постійно шукала це саме відчуття - і несподівано знайшла його в коханні", - пояснила FIЇNKA.

Нова пісня стала "місточком" між двома реальностями: тієї, де ми були дітьми, та тією, в якій живемо зараз.

За словами співачками, для неї "Афини" - це не лише спогад. Це про кохання, яке стає вічним літом на губах обранця.

"А там ростут афини, афини
В лісі за горбом.
І як то так трафило, трафило
Бути нам разом?
А там ростут афини, афини…
Ягидочок смак.
То є моє вічне літо На твоїх губах".

Усього за день кліп зібрав понад 100 тисяч переглядів і вже потрапив в тренди. У коментарях під відео юзери пишуть:

  • "Пречудова пісня! Дякую!"
  • "На очах сльози"
  • "Ваша музика дуже особлива, відеокліп до мурашок, адже такі неймовірні наші Карпати!".

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