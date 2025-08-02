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FIЇNKA раскрыла душу в новой песне "Афини": чувственная премьера покоряет сеть (видео)

FIЇNKA (коллаж: РБК-Украина)
Автор: Полина Иваненко

Певица FIЇNKA представила новую песню "Афини" и клип к ней. Трек с особыми смыслами покорил фанов, а видео на нее уже "залетело" в тренды.

Об этом рассказывает РБК-Украина со ссылкой на клип певицы, который размещен на ее YouTube-канале "Ліжник TV".

О чем новая песня звезды "Нацотбора"

"Афини" - это моя попытка описать ощущение личного рая, которое я ношу в себе с самого детства. Я помню те беззаботные дни, когда бегала босиком по горным лугам, собирала лесные ягоды, и мир казался таким простым, безопасным и полным чудес. Взрослея, я постоянно искала это самое ощущение - и неожиданно нашла его в любви", - объяснила FIЇNKA.

Новая песня стала "мостиком" между двумя реальностями: той, где мы были детьми, и той, в которой живем сейчас.

По словам певицы, для нее "Афини" - это не только воспоминание. Это о любви, которая становится вечным летом на губах избранника.

"А там ростут афини, афини
В лісі за горбом.
І як то так трафило, трафило
Бути нам разом?
А там ростут афини, афини…
Ягидочок смак.
То є моє вічне літо На твоїх губах".

 

Всего за день клип собрал более 100 тысяч просмотров и уже попал в тренды. В комментариях под видео юзеры пишут:

  • "Превосходная песня! Спасибо!"
  • "На глазах слезы"
  • "Ваша музыка очень особенная, видеоклип до мурашек, ведь такие невероятные наши Карпаты!".

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