С Фреймут, Дорофеевой и Шевченко: как жена Усика провела вечер перед его боем с Дюбуа (фото)

Уже этой ночью боксер Александр Усик выйдет на ринг против Даниэля Дюбуа. И накануне его жена Екатерина провела благотворительный вечер, на котором "засветились" звезды.

Кто был на ивенте, рассказывает РБК-Украина .

Как жена Усика провела вечер перед боем

Так, в Лондоне состоялся Business and Charity Gala Dinner. Этот вечер был организован в поддержку Усика и для благотворительной цели.

На ивенте собрались друзья боксера и известные персоны. Так, жена Усика делилась фото с Ольгой Фреймут, Колей Сергой и ветеранкой Ольгой Рукавишниковой.

Жена Усика провела вечеринку накануне боя мужа (скриншоты)

Также для гостей выступала Надя Дорофеева. В этот вечер именно она может исполнить гимн Украины перед началом боя Усика против Дюбуа.

Дорофеева и жена Усика (фото: instagram.com/usyk_kate1505)

Сама певица уже поделилась впечатлениями от мероприятия.

"Это был вечер о силе. О единстве. О вере, которая держит всех украинцев уже более трех лет", - написала Надя.

А еще на благотворительном вечере появился легендарный футболист Андрей Шевченко. Он, как заметно на фото, в хороших отношениях с Усиком и искренне поздравлял его жену.

Вечер перед боем Усика (фото: instagram.com/usyk_kate1505)

Сама жена боксера поблагодарила гостей. На ивенте они собирали средства на поддержку Украины.

"Спасибо всем, кто вчера присутствовал на благотворительном вечере. Вместе с Вами, мы - сила. Вместе с Вами, мы - непобедимы. Все будет Украина", - написала она.