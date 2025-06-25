Хью Джекман официально развелся с женой: что разрушило 27 лет любви

После долгих 27 лет совместной жизни актер Хью Джекман и Дебора-Ли Фернесс завершили свой развод.
Что известно о расставании пары и как они расторгли брак, рассказывает РБК-Украина со ссылкой на People.
Пара, которая поженилась в 1996 году и имеет общих взрослых детей Аву и Оскара, объявила о расставании в сентябре 2023 года.
Первой подала на развод именно жена актера, о чем стало известно в конце мая. Официально расторжение брака состоялось в июне 2025 года.
Как сообщается, решение о разводе было подано 12 июня и официально загружено на сайт судебных реестров Верховного суда в Нью-Йорке уже 23 числа.
Пара разошлась мирно, разделив совместное имущество и договорившись об алиментах.
Когда супруги объявили о расставании в 2023-м, многие предположили, что причиной может быть измена актера.
В январе этого года его заметили на прогулке с актрисой Саттон Фостер. Тогда они держались за руки.
Как известно, еще в прошлом году актриса также завершила десятилетний союз. Кроме того, в 2022-м Джекман и Фостер работали вместе на Бродвее. Поэтому, ходят слухи, что именно тогда у них завязалась связь.
Инсайдеры сообщали, что брак актера и его жены начал разваливаться еще во время Covid. И в то же время он подружился с Фостер.
В комментарии по поводу развода Дебора-Ли выразила соболезнования тем, кто пережил "травматический путь измены".
"Это может болеть, но в долгосрочной перспективе возвращение к себе, жизнь по собственным принципам и границам - это свобода", - прокомментировала она.
По словам уже экс-супруги актера, именно вера в высшую силу помогла ей пережить распад почти 30-летнего брака.
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