Глинская из "МастерШеф" дала рецепт запеканки из теста фило: "Очень просто и очень вкусно"

Победительница и судья кулинарного шоу "МастерШеф" Лиза Глинская поделилась рецептом простого, но изысканного блюда - запеканки из теста фило. Она подходит как для завтрака.

Как сообщает РБК-Украина , рецептом простой запеканки Глинская поделилась в Stories на своей странице в Instagram .

Что готовить из теста фило

"Здесь все очень просто и очень вкусно", - заверила Глинская и показала аппетитные фото румяного блюда.

Запеканка из теста фило (скриншот)

Кулинар советует взять 8 листов теста фило, завернуть в них начинку в виде рулетов и выложить их на противень с пергаментом. Затем запекать в духовке при температуре 190°C примерно 15 минут.

Для начинки вам понадобятся такие ингредиенты:

350 граммов творога

2 яйца

100 граммов сметаны

100 граммов брынзы

300 граммов зеленого лука

300 граммов шпината

укроп

80 граммов моцареллы

3 отваренные картофелины (натереть на крупной терке)

соль.

Лук и шпинат перед добавлением в начинку следует пассеровать.

Глинская дала рецепт запеканки с сыром (скриншот)

Как готовить из теста фила - основные советы

Замороженное тесто - находка для тех, кто любит выпечку, но не хочет тратить на это много времени. И если вы планируете что-то готовить из фило, учтите следующие советы: