Глинская из "МастерШеф" дала рецепт запеканки из теста фило: "Очень просто и очень вкусно"
Победительница и судья кулинарного шоу "МастерШеф" Лиза Глинская поделилась рецептом простого, но изысканного блюда - запеканки из теста фило. Она подходит как для завтрака.
Как сообщает РБК-Украина, рецептом простой запеканки Глинская поделилась в Stories на своей странице в Instagram.
Что готовить из теста фило
"Здесь все очень просто и очень вкусно", - заверила Глинская и показала аппетитные фото румяного блюда.
Запеканка из теста фило (скриншот)
Кулинар советует взять 8 листов теста фило, завернуть в них начинку в виде рулетов и выложить их на противень с пергаментом. Затем запекать в духовке при температуре 190°C примерно 15 минут.
Для начинки вам понадобятся такие ингредиенты:
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350 граммов творога
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2 яйца
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100 граммов сметаны
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100 граммов брынзы
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300 граммов зеленого лука
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300 граммов шпината
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укроп
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80 граммов моцареллы
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3 отваренные картофелины (натереть на крупной терке)
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соль.
Лук и шпинат перед добавлением в начинку следует пассеровать.
Глинская дала рецепт запеканки с сыром (скриншот)
Как готовить из теста фила - основные советы
Замороженное тесто - находка для тех, кто любит выпечку, но не хочет тратить на это много времени. И если вы планируете что-то готовить из фило, учтите следующие советы:
- Быстро работайте с тестом, так как оно очень нежное. Фило высыхает буквально за минуты на воздухе. Всегда держите тесто, с которым не работаете, накрытым влажным полотенцем или пленкой.
- Нельзя катать или мять. Тесто очень тонкое и ломкое, его не надо растягивать, потому что оно уже готово к использованию.
- Промазывайте каждый слой. Чтобы фило стало хрустящим и не слипалось, каждый лист смазывайте растопленным сливочным или растительным маслом (можно с помощью кисточки). Это также дает румяную корочку после выпекания.
- Заворачивайте плотно, но не сжимайте. Когда формируете рулеты или конверты, плотно заворачивайте начинку, но не пережимайте, потому что тесто может порваться.
- Подберите правильную температуру выпекания. Фило быстро запекается: оптимальная температура 180-200 градусов, а время зависит от блюда (часто 15-25 мин). Следите, чтобы не пересушить верх.
- Не кладите слишком влажную начинку. Она должна быть максимально сухой (шпинат и лук следует обжарить или отжать). Иначе тесто размокнет и не будет хрустящим.
- Для десертов добавьте сахар между слоями. В сладких блюдах между листами можно сыпать немного сахара или корицы, это сделает блюдо более карамелизированным.
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