Настоящий японский майонез за 5 минут. Эктор и победительница "МастерШеф" показали простой рецепт (видео)

Судья кулинарного шоу "МастерШеф" Эктор Хименес-Браво и победительница нового сезона Нэнси Топко поделились необычным рецептом. Они показали, как очень быстро и просто сделать японский майонез.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на совместный пост Эктора и Нэнси в Instagram .

Как приготовить японский майонез - рецепт от звезд "МастерШеф"

Для приготовления вам понадобятся такие ингредиенты:

1 яйцо

1 чайная ложка сахара

половина чайной ложки соли

1 чайная ложка горчицы

1 столовая ложка рисового уксуса

1 чайная ложка лимонного сока

150-200 миллилитров соевого масла.

Также вам точно понадобится блендер, ведь именно им вы будете взбивать все компоненты будущего майонеза.



Просто влейте яйцо в чашу, а затем добавляйте туда все ингредиенты. Далее взбивайте все это блендером, как показано на видео. Когда майонез получит однородную консистенцию и кремовую текстуру - он готов. Как указано в рецепте, которым с Эктором и фанами поделилась Нэнси, готовый соус можно хранить в холодильнике.

Судья "МастерШеф" и победительница шоу креативно разыграли финал своего видео. Нэнси дала Эктору попробовать майонез, а он, просто как на шоу, приготовил черный фартук. И если бы Топко не поразила Хименеса-Браво своим соусом, то он якобы мог ее "засудить". Впрочем, этого не произошло.

Эктор был доволен майонезом и похвалил Нэнси. Кстати, в самом начале видео можно заметить шутку об азиатских блюдах, из-за которых зрители критиковали Топко. Как известно, выбор судей в финале "МастерШеф" оценили не все. А сейчас же Эктор и Нэнси дали понять, что не планируют обижаться на хейт.