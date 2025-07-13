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Настоящий японский майонез за 5 минут. Эктор и победительница "МастерШеф" показали простой рецепт (видео)

Воскресенье 13 июля 2025 17:35
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Настоящий японский майонез за 5 минут. Эктор и победительница "МастерШеф" показали простой рецепт (видео) Нэнси Топко и Эктор Хименес-Браво (коллаж: РБК-Украина)
Автор: Полина Иваненко

Судья кулинарного шоу "МастерШеф" Эктор Хименес-Браво и победительница нового сезона Нэнси Топко поделились необычным рецептом. Они показали, как очень быстро и просто сделать японский майонез.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на совместный пост Эктора и Нэнси в Instagram.

Как приготовить японский майонез - рецепт от звезд "МастерШеф"

Для приготовления вам понадобятся такие ингредиенты:

  • 1 яйцо
  • 1 чайная ложка сахара
  • половина чайной ложки соли
  • 1 чайная ложка горчицы
  • 1 столовая ложка рисового уксуса
  • 1 чайная ложка лимонного сока
  • 150-200 миллилитров соевого масла.

Также вам точно понадобится блендер, ведь именно им вы будете взбивать все компоненты будущего майонеза.

Просто влейте яйцо в чашу, а затем добавляйте туда все ингредиенты. Далее взбивайте все это блендером, как показано на видео. Когда майонез получит однородную консистенцию и кремовую текстуру - он готов. Как указано в рецепте, которым с Эктором и фанами поделилась Нэнси, готовый соус можно хранить в холодильнике.

Судья "МастерШеф" и победительница шоу креативно разыграли финал своего видео. Нэнси дала Эктору попробовать майонез, а он, просто как на шоу, приготовил черный фартук. И если бы Топко не поразила Хименеса-Браво своим соусом, то он якобы мог ее "засудить". Впрочем, этого не произошло.

Эктор был доволен майонезом и похвалил Нэнси. Кстати, в самом начале видео можно заметить шутку об азиатских блюдах, из-за которых зрители критиковали Топко. Как известно, выбор судей в финале "МастерШеф" оценили не все. А сейчас же Эктор и Нэнси дали понять, что не планируют обижаться на хейт.

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