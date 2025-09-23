ua en ru
HBO Max официально станет доступным в Украине: раскрыта стоимость подписки

Вторник 23 сентября 2025 15:04
UA EN RU
HBO Max официально станет доступным в Украине: раскрыта стоимость подписки HBO Max выходит на украинский рынок (фото: Getty Images)
Автор: Иванна Пашкевич

Стриминговый сервис HBO Max официально объявил о выходе на украинский рынок.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на украиноязычную версию сайта, где указано, что запуск состоится "в ближайшее время".

HBO Max выходит на рынок Украины

Точной даты старта пока не раскрывают, однако уже обнародованы тарифные планы для будущих абонентов.

Украинским пользователям предложат два основных пакета:

Стандартный - 7,99 евро в месяц (примерно 336 грн). Он дает возможность смотреть контент одновременно на двух устройствах в качестве Full HD, а также загружать до 30 видео для просмотра офлайн (с определенными ограничениями).

Премиум - 9,99 евро в месяц (примерно 420 грн). Этот план открывает доступ к четырем устройствам одновременно (два из которых могут транслировать спорт), обеспечивает разрешение до 4K UHD с поддержкой Dolby Atmos, а также позволяет сохранять до 100 видео для офлайн-просмотра.

HBO Max официально станет доступным в Украине: раскрыта стоимость подпискиHBO Max официально станет доступным в Украине (скриншот)

Отдельно оба пакета можно дополнить спортивным модулем стоимостью 3 евро.

В него входят каналы Eurosport 1 и Eurosport 2, а также прямые трансляции соревнований, в частности по теннису и велоспорту.

HBO Max официально станет доступным в Украине: раскрыта стоимость подпискиHBO Max официально станет доступным в Украине (скриншот)

Как работал HBO-контент в Украине раньше

Еще в сентябре 2023 года медиасервис MEGOGO подписал многолетнее лицензионное соглашение с Warner Bros. Discovery.

Благодаря этому украинские зрители получили официальный доступ к культовым сериалам HBO и Max - среди них "Дом Дракона", "Игра престолов" и "Эйфория".

Кроме того, MEGOGO получил права на дубляж и озвучку фильмов и сериалов, которые ранее не имели украиноязычной локализации.

