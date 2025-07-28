Хлывнюка из "Бумбокса" упрекнули за "отдых" в Киеве во время службы: военный не смолчал

Лидер группы "Бумбокс" Андрей Хлывнюк, который присоединился к войску в начале полномасштабной войны РФ против Украины, попал в неприятную ситуацию. Недавно его заметили в Киеве на машине, которую некоторые юзеры назвали "военной", и из-за этого они начали критиковать артиста.
Что известно о скандале и как на него отреагировал Хлывнюк, рассказывает РБК-Украина.
Так, неделю назад Хлывнюк выступил на сцене Atlas Festival. А после этого его заметили в машине, когда певец ехал по Киеву. И некоторые решили упрекнуть Андрея, якобы он "отдыхает" в столице на "военном пикапе".
"Тут на днях видели Андрея Хлывнюка из "Бубмбокс". Он разъезжал по городу на военном пикапе и чилил себе файно. А вы скидывайтесь, дорогие друзья, на пикапы, потому что еще многим Хлывнюкам нужна заряженная тачила баб катать", - говорилось в постах в Threads.
И уже очень скоро хейтеры певца получили ответ. Сначала в комментарии "пришли" другие пользователи, которые попытались объяснить, что Хлывнюк ездил не на "военном пикапе", и что он имеет право на несколько дней отдыха, ведь защищает Украину уже три года.
"Здесь такое дело. Этот автомобиль - личное авто Алексея Согомонова, который является продюсером группы "Бумбокс". Ты можешь увидеть "довоенное" состояние этой тачки в клипе "Рок-н-ролл" группы "Бумбокс". То, что Алексей Согомонов переоборудовал машину, и сам в том числе служит в ПВО - только добавляет ему чести. Не тебе, заметь. Он эту машину заработал собственным трудом. И, только он может сказать кто и куда на его машине может ездить. Учитывая дружеские отношения Хлывнюка и Согомонова... Подумай сам", - написал пользователь в ответ на критику Хлывнюка.
Также автор комментария показал ту самую машину на архивном кадре.
Другие пользователи также защитили Хлывнюка. Они раскритиковали авторов постов, в которых пытались поставить службу артиста под сомнение.
Сеть отреагировала на критику Хлывнюка (скриншоты)
Впоследствии сам Хлывнюк вышел в Stories и ответил на попытки его хейтить. На фото в форме певец добавил текст.
"Едет по мирному городу", "Пиарится", "У него концерты - где он там воюет", "Попел и уже герой", - процитировал он пользователей.
И в конце он добавил строчку из стихотворения Тараса Шевченко о врагах и "добрых людях".
Полная версия поэзии выглядит так:
"Не так тії вороги,
Як добрії люди -
І окрадуть жалкуючи,
Плачучи осудять,
І попросять тебе в хату.
І будуть вітати,
І питать тебе про тебе,
Щоб потім сміятись,
Щоб з тебе сміятись,
Щоб тебе добити…
Без ворогів можна в світі
Як-небудь прожити.
А ці добрі люде
Найдуть тебе всюди,
І на тім світі, добряги,
Тебе не забудуть".
Напомним, сначала певец присоединился к рядам ТрО. В марте 2022 года он попал под обстрел и получил ранение. Впоследствии, когда Хлывнюк прошел реабилитацию, он стал оператором дронов, а после этого возглавил группу авиаразведки.
"Я не воюю на передовой. Специфика моей работы - это вторая линия, нас не обстреливает вражеская пехота, только артиллерия и дроны", - говорил Хлывнюк.
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При создании материала были использованы источники: сообщения пользователей в Threads, Stories из Instagram Хлывнюка.