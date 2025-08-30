Инна Белень выиграла суд у бывшего мужа: что получит

Победительница "Холостяка" Инна Белень предстала перед судом в Германии из-за бывшего мужа, который захотел урегулировать размер пенсии. Однако дело закончилось победой именно блогерши.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на сториз Белень в Instagram .

Что Белень рассказала о суде с бывшим в Германии

Бывший хотел уравновесить вопрос пенсий. Блогерша не собиралась заниматься этим процессом, однако срочный вызов заставил быстро добраться до Ростока. В обратном случае грозил штраф или лишение свободы.

"Меня вызвали на заседание в Германию. На вопрос, можно ли быть онлайн, ответили коротко: штраф или лишение свободы сроком от пяти дней", - написала она незадолго до заседания в сториз.

Белень о суде с бывшим (скриншот)

Инна лично появилась в зале суда и одержала победу.

"Я четверо суток не спала в постели, много километров намотала, очень уставшая. Сейчас во Львове и прихожу в себя. Суд прошел", - поделилась она.

Теперь бывший муж должен перевести на пенсионный счет блогера 6 тысяч евро.

"Я выиграла этот суд, потому что старше и стаж работы у меня больше, поэтому бывший муж должен перевести 6 тысяч евро со своего пенсионного счета на мой. Придется что-то делать, чтобы потом получать пенсию в Германии", - отметила она.

Что известно о личной жизни Инны Белень

Была в браке с бывшим мужем-футболистом 4 года. Они познакомились в Германии, однако счастливыми эти отношения не были.

В конце концов они разошлись, а затем Инна приняла участие в 13 сезоне шоу "Холостяк" с Александром Тереном и одержала победу.

После проекта они вроде бы строили отношения, но разошлись через месяц после финала. Затем подруга ветерана Елена Мандзюк заявила, что между ними не было любви.

Однако сейчас Инна счастлива в новых отношениях. Личность бойфренда она держит в тайне, лишь изредка показывая совместные фото.