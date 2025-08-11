Инна Белень потратила 2 миллиона на сюрприз отцу: как выглядит роскошная Tesla (фото)

Победительница "Холостяка-13" Инна Белень поразила поклонников щедрым подарком для своего отца. Звезда приобрела роскошный электромобиль Tesla.
Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Instagram блогерши.
На днях отец украинской блогерши Инны отмечал день рождения.
На праздник собралась большая семья, чтобы разделить важное событие, и именно в этот момент Инна подготовила для папы невероятный сюрприз - коробку с ключами от новенькой Tesla.
Судя по фото, это белая Tesla Model Y - современный электрический кроссовер, цена которого в Украине стартует от примерно 50 000 евро, что составляет около 2 000 000 гривен, а в полной комплектации может быть еще дороже.
Инна и ее отец не сдерживали эмоций и растрогались до слез.
"Некоторые мечты сбываются, когда ты даришь их тем, кого любишь", - написала блогер, делясь кадрами с момента вручения подарка.
Инна Белень с папой (фото: instagram.com/innka_belen)
Под постом звезды с подарком для отца собрались десятки теплых и трогательных комментариев.
Пользователи называли блогера "папиной девочкой" и отмечали, насколько сильно она похожа на отца.
