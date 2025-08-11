RU

Инна Белень потратила 2 миллиона на сюрприз отцу: как выглядит роскошная Tesla (фото)

Инна Белень с папой (фото: instagram.com/innka_belen)
Автор: Иванна Пашкевич

Победительница "Холостяка-13" Инна Белень поразила поклонников щедрым подарком для своего отца. Звезда приобрела роскошный электромобиль Tesla.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Instagram блогерши.

Инна Белень подарила папе авто

На днях отец украинской блогерши Инны отмечал день рождения.

На праздник собралась большая семья, чтобы разделить важное событие, и именно в этот момент Инна подготовила для папы невероятный сюрприз - коробку с ключами от новенькой Tesla.

Судя по фото, это белая Tesla Model Y - современный электрический кроссовер, цена которого в Украине стартует от примерно 50 000 евро, что составляет около 2 000 000 гривен, а в полной комплектации может быть еще дороже.

Инна и ее отец не сдерживали эмоций и растрогались до слез.

"Некоторые мечты сбываются, когда ты даришь их тем, кого любишь", - написала блогер, делясь кадрами с момента вручения подарка.

 

Инна Белень с папой (фото: instagram.com/innka_belen)

Реакция фанов

Под постом звезды с подарком для отца собрались десятки теплых и трогательных комментариев.

Пользователи называли блогера "папиной девочкой" и отмечали, насколько сильно она похожа на отца.

  • Ти так схожа на тата
  • Дівчинко, ти крута
  • Колись пообіцяла подарувати тату машину, але він не дочекався, вічність забрала… але в цьому році подарували машину татові чоловіка
  • Вау! До сліз! Довгих років життя, міцного здоров'я, хороших людей та вірних друзів поряд
  • Дуже класно, коли діти можуть робити такі подарунки батькам. Значить добре виховали і навчили добиватися поставлених цілей

TeslaХолостякЗвезды шоу-бизнеса