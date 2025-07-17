Как выглядит Хагрид в новом "Гарри Поттере": первое фото и реакция сети
Пока фанаты с нетерпением ждут выхода нового сериала "Гарри Поттер" от HBO, актеры уже активно работают на площадке. И теперь стало известно, как будет выглядеть легендарный преподаватель по уходу за магическими существами Рубеус Хагрид.
Кто сыграл роль волшебника и что известно об актере, рассказывает РБК-Украина со ссылкой на HBO.
Как выглядит Хагрид в новом "Гарри Поттере"
Роль добродушного великана в новые адаптации магической истории воплотит британский актер Ник Фрост. На фото, которое опубликовали в сети, он предстал в традиционном для волшебника образе - с бородой, зеленой куртке и в перчатках с открытыми пальцами.
"Ник Фрост провел свой первый день в больших сапогах Хагрида на съемках нового сериала "Гарри Поттер", - прокомментировали создатели.
Как отреагировали в сети
Поклонники сразу заметили сходство Фроста с покойным Робби Колтрейном, который сыграл Хагрида в серии фильмов. В то же время нашлись и те, кто критически отнесся к созданному для актера образу.
Также пользователи не упустили возможности напомнить о своем недовольстве по поводу выбора актера на роль Снейпа, которого сыграет темнокожий британский актер Паапа Эссиеду.
- "Каждая фотография, которая выходит, выглядит так, будто актер надевает костюм киногероя, которого мы уже видели и любим, на Хэллоуин.
- "Ник Фроста прекрасно подходит на эту роль. Но парик и борода выглядят неестественно. Гримерам нужно еще немного поработать над этим. Это немного похоже на косплей".
- "Выглядит как косплей".
- "Хагрид выглядит хорошо, но кастинг Снейпа разрушает сериал для меня. Многие люди не будут его смотреть".
- "Отличный кастинг, кроме Снейпа, который портит мне весь сериал".
- "Я в восторге от ремейка, но Хагрид обычно непричесан. Он выглядит слишком отполированным".
- "Это выглядит ужасно, честно говоря".
- "Он выглядит безупречно".
Что известно о новом "Гарри Поттере"
Спустя более 25 лет киностудии решили вернуться к истории о юном волшебнике. 14 июля в Великобритании стартовали съемки сериала по мотивам книг Дж. К. Роулинг, которая также выступает исполнительным продюсером проекта.
Новая версия обещает быть ближе к книгам. В центре сюжета - юный Гарри Поттер, роль которого исполняет Доминик Маклафлин. Первое фото с ним в легендарном образе уже собрало более 800 тысяч лайков.
Актеры нового "Гарри Поттера
Главное трио выбирали из более 30 тысяч кандидатов. Рона воплотит Алистер Стаут, а Гермиону - Арабелла Стэнтон. Наибольшей критике подвергся выбор актера на роль Снейпа. Пользователи продолжают требовать замены.
Кто еще сыграет в новом "Поттере":
- Альбус Дамблдор - Джон Литгоу;
- Минерва Макгонегел - Джанет МакТир;
- Квиринус Квирел - Люк Таллон;
- Аргус Филч - Пол Уайтхаус.
Напомним, премьера сериала "Гарри Поттера" запланирована на 2026 год.
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