Як виглядає Геґрід в новому "Гаррі Поттері": перше фото та реакція мережі
Поки фанати з нетерпінням чекають на вихід нового серіалу "Гаррі Поттер" від HBO, актори вже активно працюють на майданчику. І тепер стало відомо, як виглядатиме легендарний викладач з догляду за магічними істотами Рубеус Геґрід.
Хто зіграв роль чарівника та що відомо про актора, розповідає РБК-Україна з посиланням на HBO.
Як виглядає Геґрід в новому "Гаррі Поттері"
Роль добродушного велетня в нові адаптації магічної історії втілить британський актор Нік Фрост. На фото, яке опублікували в мережі, він постав в традиційному для чарівника образі - з бородою, зеленій куртці та в рукавицях з відкритими пальцями.
"Нік Фрост провів свій перший день у великих чоботях Геґріда на зйомках нового серіалу "Гаррі Поттер", - прокоментували творці.
Як відреагували в мережі
Прихильники одразу помітили схожість Фроста з покійним Роббі Колтрейном, який зіграв Геґріда у серії фільмів. Водночас знайшлися й ті, хто критично поставився до створеного для актора образу.
Також користувачі не впустили можливості нагадати про своє невдоволення щодо вибору актора на роль Снейпа, якого зіграє темношкірий британський актор Паапа Ессієду.
- "Кожна фотографія, яка виходить, виглядає так, ніби актор одягає костюм кіногероя, якого ми вже бачили й любимо, на Хелловін.
- "Нік Фроста чудово підходить на цю роль. Але перука і борода мають неприродний вигляд. Гримерам потрібно ще трохи попрацювати над цим. Це трохи схоже на косплей".
- "Виглядає як косплей".
- "Геґрід має гарний вигляд, але кастинг Снейпа руйнує серіал для мене. Багато людей не будуть його дивитися".
- "Чудовий кастинг, окрім Снейпа, який псує мені весь серіал".
- "Я в захваті від ремейку, але Геґрід зазвичай непричесаний. Він виглядає надто відполірованим".
- "Це виглядає жахливо, чесно кажучи".
- "Він виглядає бездоганно".
Що відомо про нового "Гаррі Поттера"
Через понад 25 років кіностудії вирішили повернутися до історії про юного чарівника. 14 липня у Великій Британії стартували зйомки серіалу за мотивами книг Дж. К. Роулінг, яка також виступає виконавчою продюсеркою проєкту.
Нова версія обіцяє бути ближчою до книжок. У центрі сюжету - юний Гаррі Поттер, роль якого виконує Домінік Маклафлін. Перше фото з ним в легендарному образі вже зібрало понад 800 тисяч вподобайок.
Актори нового "Гаррі Поттера
Головне тріо обирали з понад 30 тисяч кандидатів. Рона втілить Алістер Стаут, а Герміону - Арабелла Стентон. Найбільшої критики зазнав вибір актора на роль Снейпа. Користувачі продовжують вимагати заміни.
Хто ще зіграє в новому "Поттері":
- Альбус Дамблдор - Джон Літгоу;
- Мінерва Макґонеґел - Джанет МакТір;
- Квірінус Квірел - Люк Таллон;
- Аргус Філч - Пол Уайтхаус.
Нагадаємо, прем'єра серіалу "Гаррі Поттера" запланована на 2026 рік.
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