Как сейчас выглядит 17-летняя дочь Кошевого: жена звезды "Квартала" показала редкие видео

Как сейчас выглядит старшая дочь Кошевого

Так, избранница Кошевого показала, что создала для Вари эффектное платье. Девушка позировала в черном обтягивающем наряде.

Дочь Кошевого (скриншот)

Вероятно, особое и изысканное платье девушка планирует примерить для особого события. Но для какого именно - остается загадкой.

Как выглядит Варвара Кошевая (скриншот)

Как заметно на кадрах, Варя сильно изменилась. Девушка похожа как на маму, так и на своего звездного папу.

Еще несколько лет назад дочь Кошевого была в центре внимания из-за своих дерзких выходок. Так, Варю критиковали за то, что она слушала песни российских исполнителей и транслировала это в соцсетях. Тогда Кошевой защитил ее от хейта и отметил, что девушка выбирала только тех исполнителей, которые против войны.

"Я не могу влиять на то, как она ведет соцсети. Она должна это сама понять. В школе они общаются на украинском, а дома мы общаемся, как хотим - иногда на русском, иногда на украинском", - говорил тогда юморист "Квартала".

Кроме этого, в 2021 году Кошевой рассказывал, что его дочь ходила к психологу. По словам артиста, тогда Варя, которой было 13, переживала непростой период и устраивала истерики.

Дочь Кошевого сейчас (скриншот)

Сейчас же в жизни старшей дочери наступил важный этап. Варя окончила школу и выбирает заведение, куда планирует поступать. Раньше она думала о высшем образовании в Варшаве и даже учила польский. Но недавно стало известно, что девушка может остаться в Украине.

По словам Кошевого, его дочь думает о поступлении в одно из заведений Киева. Девушка выбирает творческие специальности.