Как звезды поздравляют с Днем Флага: Решетник, Саливанчук, Усик и другие (фото)

Екатерина Усик

Жена боксера опубликовала открытку со словами поздравления, напомнив о борьбе за нашу национальную идентичность.

Екатерина Усик поздравила с Днем флага (скриншот)

Маша Ефросинина

Телеведущая разместила фотографию с военной и напомнила, что флаг символизирует наши корни, настоящее и будущее.

Маша Ефросинина поздравила с Днем флага (скриншот)

Алина Шаманская

Ведущая растрогала сеть подборкой фотографий с сине-желтым флагом.

Алина Шаманская поздравила с Днем флага (скриншот)

Андрей Исаенко

Украинский актер опубликовал нежное фото с дочкой и подчеркнул, что флаг является символом силы народа.

Исаенко поздравил с Днем флага (скриншот)

Кристина Решетник

Жена ведущего "Холостяка" и блогерша порадовала ярким кадром в вышиванке в сине-желтых оттенках.

"Гордость нашей нации. Цвета, которые придают силы", - отметила она.

Решетник поздравила с Днем флага (скриншот)

Катерина Осадчая

Телеведущая порадовала стильными кадрами с флагом в руках и растрогала его значением.

"Я часто вспоминаю историю, как после деоккупации Херсона женщина выкопала спрятанный на огороде флаг, закрученный в банку, который берегла, ведь знала, что он скоро будет над ее домом", - вспомнила она.

"Во всем мире нас узнают по нашим родным цветам. Наш флаг - символ несокрушимости и стойкости. От Австралии до Мексики, от Арктики до Антарктики - в желтом и синем узнают нас и знают, что это самая смелая нация в мире, которая обязательно вернет свой флаг на все отнятые земли", - добавила ведущая.

Осадчая поздравила с Днем флага (фото: instagram.com/kosadcha)

Дарья Билодид

Чемпионка по дзюдо поделилась архивным фото с флагом и оставила трогательные слова в заметке.

"Наш флаг - это символ свободы, силы и непокорности украинского народа. С Днем государственного флага Украины", - написала она.

Как Дарья Билодид поздравила с Днем флага (скриншот)

Наталка Денисенко

Актриса порадовала исполнением стихотворения Дмитрия Павлычко и напомнила о важности ценить государственные символы.

"В День флага мы вспоминаем, что право поднимать этот флаг над городами и селами завоевано очень большой ценой! Хотя я уверена, наш флаг - это о молитве и хлебе, как сказано в стихотворении", - написала она.

"Цените наши национальные символы! Пусть они всегда будут частью нашей культуры, нашего сердца! И самая большая благодарность тем, кто защищает на поле боя право Украины иметь сине-желтые флаги над свободной землей!!!" - добавила актриса.

Анна Саливанчук

Актриса тоже не прошла мимо важной даты. Она призвала ценить государственные символы и напомнила, какой ценой защитники борются за право украинцев на жизнь.

"Сегодня наши защитники отстаивают нашу землю, чтобы каждый из нас мог спокойно наслаждаться жизнью и планировать будущее в родной стране. Каждый должен помнить историю нашей Украины и проносить ее через поколения. Война в нашей Украине доказала еще раз, что мы сильный народ, сильная нация - сильная страна", - отметила она.