Камалия нежно обратилась к бывшему-миллиардеру: "Не верится, что тебе 70"

Певица Камалия поразила словами о своем бывшем избраннике. Артистка говорила, что разорвала отношения с бизнесменом пакистанского происхождения Мохаммадом Захуром, но они все равно проводят вместе время.

Что певица сказала о Захуре, рассказывает РБК-Украина со ссылкой на ее пост в Instagram .

Камалия обратилась к бывшему

Оказалось, что миллиардер отмечает свой день рождения. Захуру исполнилось 70 лет и сама Камалия призналась, что не может в это поверить.

"Захур! Ты - наше солнце, наша сила, наша вселенная! Ты действительно лучший в мире - и для нас нет более близкого, родного человека. Поздравляем с Днем рождения, с крутым 70-летием! Даже не верится, что тебе 70, потому что ты такой энергичный, спортивный, всегда в движении, всегда с нами", - отметила певица.

"Ты всегда заряжаешь нас позитивом, поддерживаешь, шутишь и просто даришь нам тепло. Мы очень гордимся тобой! Спасибо, что ты есть - такой сильный, молодой сердцем и душой, всегда рядом, всегда на высоте. Мы тебя очень любим! Обнимаем крепко", - добавила она.

Камалия показала, как сейчас выглядит Захур (фото: instagram.com/kamaliyaofficial)

Также она показала "свежие" фото бывшего избранника. А под ними фаны присоединились к поздравлениям. Также комментаторы написали:

"Я бы подумала, не больше 50-ти. Поздравления"

"Камалия, поздравляем вас с именинником! Желаем ему здоровья, счастья, успехов во всех делах и много позитивных событий! Будьте счастливы!"

"Возраст лишь цифра, это правда".

Что известно об отношениях Камалии с Захуром

Певица и бизнесмен поженились в 2003 году. От него Камалия родила двух дочерей. Вместе они прожили более 20 лет, но в 2023 году певица объявила, что разводится с миллиардером.

Оказалось, пара не сумела найти общий язык в ситуации, которая возникла из-за недоразумения Камалии с бывшей женой Захура. На фоне полномасштабной войны певица выезжала за границу, где ей пришлось жить в доме первой избранницы мужа. Их отношения и до этого были напряженными, а после совместного проживания ухудшились окончательно.