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Камалия показалась с бывшим-миллиардером на семейном отдыхе (фото)

Суббота 12 июля 2025 19:05
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Камалия показалась с бывшим-миллиардером на семейном отдыхе (фото) Камалия и ее бывший-миллиардер (фото: instagram.com/kamaliyaofficial)
Автор: Полина Иваненко

Певица Камалия отправилась в Испанию, где сейчас отдыхает только со своими дочерьми. На Майорке звезда проводит время со своим бывшим мужем - бизнесменом пакистанского происхождения Мохаммадом Захуром.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пост Камалии в ее Instagram.

Почему Камалия воссоединилась с бывшим

Как известно, дочери певицы учились в Великобритании. Там они жили вместе с няней и своим отцом. А сама же Камалия находилась в Украине и иногда привозила девочек домой.

Сейчас же звезда вместе с детьми отправилась на Майорку. И там им составил компанию Захур. Камалия и ее бывший воссоздали семейное фото.

"Мгновение во времени - с разницей в восемь лет. Это - эхо мгновения, остановленного во времени. Сделаны с точностью до дня - 11 июля, с интервалом в восемь лет, в том самом любимом месте: нашем доме на Майорке, Испания. То же место, тот же диван, даже тот же талантливый фотограф", - написала Камалия.

Камалия показалась с бывшим-миллиардером на семейном отдыхе (фото)Камалия с мужем и детьми 8 лет назад (фото: instagram.com/kamaliyaofficial)

"Изменился только год - с 2017 на 2025. И мы тоже изменились. Время идет, но любовь, воспоминания и места, близкие сердцу, остаются нашей опорой. Пусть этот миг напомнит нам о красоте роста, о пути, который мы прошли, и о радости возвращаться - не теми, кем были, а теми, кем стали", - добавила она.

Камалия показалась с бывшим-миллиардером на семейном отдыхе (фото)Дочери Камалии сейчас (фото: instagram.com/kamaliyaofficial)

На фото можно заметить, как сильно выросли дочери Камалии и Захура. Сейчас Мирабели и Арабелле 11 лет, уже осенью они вернутся домой и будут учиться в Украине.

Оказалось, в элитной школе девочки подверглись буллингу. Кроме этого, они сильно скучали по Украине.

"И просто у них уже психологический слом пошел. Они хотят ко мне, своим друзьям, своему дому. Их очень тянет домой. У них бойкот, у них депрессия - они ничего не хотят делать", - объясняла Камалия.

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