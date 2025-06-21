Кароль покорила танцами в соблазнительном платье за 33 тысячи (видео)
Певица Тина Кароль блеснула новым "луком", который поразил фанов. Звезда примерила роскошное платье и похвасталась фигурой на камеру.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пост из Instagram Тины.
Как Кароль очаровала формами в соблазнительном платье
Так, звезда примерила смелый "лук". Тина выбрала платье с акцентным декольте, от которого трудно оторвать взгляд.
Роскошный наряд ручной работы подчеркнул фигуру певицы. И, как заметно на фото, в таком платье Кароль чувствует себя максимально уверенно.
"Человек, который сидит на горе, не упал туда с неба", - подписала свои новые фотографии Тина.
Кроме этого, звезда "зажгла" танцами на камеру. Под свой новый хит "Балконы" Кароль показала несколько "па" и игриво улыбалась в объектив.
Платье Кароль - от украинского бренда "Nué". Как указано на официальном сайте, такой наряд стоит 33 тысячи 500 гривен.
Платье как у Тины Кароль (скриншот)
Реакция сети
Новый образ Тины поразил поклонников. В комментариях они признаются, что Кароль покоряет своей красотой и даже сводит с ума. Также юзеры пишут:
- "С каждым разом не хватает слов, чтобы описать эту невероятную красоту! Безумная энергетика и нежность поступают каждый раз все больше"
- "Невероятная Тина! Очень мудрые слова, гордимся вами!"
- "Как можно быть настолько нежной и сильной одновременно? Вы - пример для тысяч!".
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