Кароль підкорила танцями в спокусливій сукні за 33 тисячі (відео)
Співачка Тіна Кароль блиснула новим "луком", який вразив фанів. Зірка приміряла розкішну сукню та похизувалася фігурою на камеру.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на допис з Instagram Тіни.
Як Кароль причарувала формами у спокусливій сукні
Так, зірка приміряла сміливий "лук". Тіна обрала сукню з акцентним декольте, від якого важко відірвати погляд.
Розкішне вбрання ручної роботи підкреслило фігуру співачки. І, як помітно на фото, в такій сукні Кароль відчуває себе максимально впевнено.
"Людина, яка сидить на горі, не впала туди з неба", - підписала свої нові світлини Тіна.
Окрім цього, зірка "запалила" танцями на камеру. Під свій новий хіт "Балкони" Кароль показала декілька "па" та грайливо посміхалася в об'єктив.
Сукня Кароль - від українського бренду "Nué". Як зазначено на офіційному сайті, таке вбрання коштує 33 тисячі 500 гривень.
Сукня як у Тіни Кароль (скріншот)
Реакція мережі
Новий образ Тіни вразив шанувальників. У коментарях вони зізнаються, що Кароль підкорює своєю красою та навіть зводить з розуму. Також юзери пишуть:
- "З кожним разом бракує слів, щоб описати цю неймовірну красу! Шалена енергетика та ніжність надходять кожного разу все більше"
- "Неймовірна Тіна! Дуже мудрі слова, пишаємось вами!"
- "Як можна бути настільки ніжною і сильною одночасно? Ви - приклад для тисяч!".
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