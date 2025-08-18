С Карпой, Забужко и вдохновением: во Львове состоялся книжный фестиваль BestsellerFest

Чем запомнился книжный фестиваль

Основная программа BestsellerFest 2025 была сосредоточена вокруг звездной двадцатки авторов бестселлеров: Оксана Забужко, Мария Матиос, Евгения Кузнецова, Илларион Павлюк, Василий Шкляр, Ирэна Карпа, Юрий Андрухович, Павел Деревянко, Андрей Кокотюха, Максим Кидрук, Андрей Любка, Анастасия Левкова, Мирослав Дочинец, Люко Дашвар, Ирен Роздобудько, Тамара Гориха Зерня, Ольга Войтенко, Владимир Вятрович, Владимир Станчишин, Ярослав Грицак.

Одновременно происходило по четыре события - в залах, названия которым дали имена писателей-классиков: "Франко", "Стус", "Антонич", а также в "Правде".

Рекордсменами по непрерывному подписанию книг стали Оксана Забужко и Илларион Павлюк - их автограф-сессии длились по три часа. А отрывок из нового романа Павлюка "Книга Эмиля", который выйдет осенью, продали на благотворительном аукционе для армии за рекордные 106 тысяч гривен. За 100 тысяч гривен ушли с молотка и три книги Забужко с автографами.

"Когда видишь так много книг и книжных событий и читателей в одном месте, начинаешь снова верить, что то, чем занимаешься, не зря, что это кому-то нужно", - рассказал писатель Юрий Андрухович.

Каким был фестиваль BestsellerFest (фото: пресс-служба)

"Украинская литература, украинский язык - наша ценность. Мы не победим в войне, если будем пренебрегать этой стратегической ценностью. Фестиваль BestsellerFest однозначно стал новым пространством, где эта ценность формируется и развивается", - добавил он.

На BestsellerFest, рассказала основательница фестиваля и поэтесса Марьяна Савка, собрали в основном прозаиков. А для поэтов состоится другой фестиваль - "Земля Поетів" (Поети творять націю), который запланирован на 8-9 ноября.

"Когда задумывала новый формат книжного события, мне прежде всего речь шла о формировании сообщества людей, которых объединяет литература. И нам удалось собрать лучших украинских авторов, издателей и читателей. За три дня фестиваль посетило около пяти тысяч человек! На всех более 70 событиях были слушатели, на большинстве - аншлаги. А это еще одно мое желание - чтобы наши писатели чувствовали себя звездами в своей стране", - отметила Савка.

Имел BestsellerFest и музыкальную составляющую: каждый вечер проходили концерты под открытым небом, хедлайнерами которых стали известные украинские группы с вокалистами-писателями: Ирэна Карпа и группа "Фактично Сами", Сергей Мартынюк и группа "Фиолет". Выступили также Виктор Морозов, Руслан Горовой, Зиновий Карач и Юрий Иосифович.

На BestsellerFest проходил сбор средств для 12-й Бригады Спецназначения "Азов" НГУ. Удалось собрать около 700 тысяч гривен.