Кацурин отравился в собственном ресторане во Львове и попал в больницу: что известно

Ресторатор Миша Кацурин, муж певицы Нади Дорофеевой, сообщил, что отравился в собственном ресторане во Львове. Его состояние настолько тяжелое, что он решил лечь в больницу.

Подробнее об этом рассказывает РБК-Украина со ссылкой на его пост в Instagram.

Миша Кацурин отравился во Львове

Ресторатор отравился в собственном заведении China Hi ("Китайский Привет"), который открыл во Львове всего пару дней назад.

"Я отравился в собственном ресторане во Львове. И, к сожалению, не только я. На данный момент 11 гостей сообщили нам о симптомах отравления", - написал ресторатор.

По его словам, причиной отравления, скорее всего, стали десерты с яичным кремом, которые подавали 14 и 15 июля.

"Предварительная гипотеза - яйца и яичный крем в десертах 14 и 15 июля", - отметил Кацурин.

Также он подчеркнул, что команда заведения уже работает над разрешением ситуации и поможет всем пострадавшим.

"Оплачиваем счета за лечение всем отравившимся. Со всеми обратившимися за помощью на связи. Если вам тоже стало плохо, напишите, пожалуйста, свой контакт в директ", - подчеркнул он.

"Я тоже ложусь в инфекционку, потому что состояние паскудное", - честно признался он.

Также ресторатор сообщил, что ресторан временно закрыли и вызвали санитарную службу. Кроме того, все продукты в ресторане утилизируют, вне зависимости от результатов проверки.

"Вызвали санстанцию, которая уже проверила всех сотрудников, поверхности и продукты. Ждем результатов. Сообщим их каждому пострадавшему и общине тоже. Все остальные надлежащие закону проверки, конечно же, пройдем тоже", - подчеркнул муж Нади Дорофеевой.

Кацурин отметил, что его команда более 10 лет работает в ресторанном бизнесе и обслуживает около полумиллиона гостей в год. Однако такие ситуации, к сожалению, случаются.

"Как нам объяснили в инфекционной - каждое лето в ресторанах происходит несколько аналогичных, так называемых вспышек. К сожалению, на этот раз "вспышка" произошла с нами", - отметил он.

В завершение Кацурин пообещал сделать все возможное, чтобы помочь пострадавшим и предотвратить подобное в будущем.

"Извини, Львов. Нам очень жаль. Мы сделаем все и больше, чтобы исправиться!" - подытожил Миша Кацурин.

Кацурин рассказал про отравление в собственном ресторане (фото: instagram.com/misha_katsurin)

Кто такой Миша Кацурин

Кацурин родился в 1988 году в Бердянске. В 2005 году переехал в Киев, работал организатором вечеринок, увлекался музыкой, играл в группе и записывал песни.

Сейчас он украинский ресторатор, музыкант и бизнесмен, второй муж Нади Дорофеевой. До этого был женат на Даше Кацуриной - в этом браке родилось двое детей.

Соучредитель сети ресторанов и кафе восточной кухни: "Китайский Привет", "Вьетнамский Привет", "Тайский Привет" и "Японский Привет".

Вместе с блогером Антоном Птушкиным ведет фуд-тревел шоу об уличной еде в разных странах.

Дорофеева и Кацурин (фото: instagram.com/nadyadorofeeva)