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"Мисс Украина Вселенная" перенесла серьезную операцию: "Обнаружили новообразование" (фото)

Вторник 15 июля 2025 18:29
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"Мисс Украина Вселенная" перенесла серьезную операцию: "Обнаружили новообразование" (фото) У Анны Неплях обнаружили онкологическое новообразование (фото: instagram.com/neplyah)
Автор: Сюзанна Аль Мариди

Украинская модель, блогер и победительница конкурса красоты "Мисс Украина Вселенная-2021" Анна Неплях оказалась в больнице и обратилась к украинцам с важным месседжем.

Как сообщает РБК-Украина, в новом посте в Instagram Неплях показалась на больничной койке и рассказала о проблемах со здоровьем.

Почему Неплях попала в больницу

У блогера обнаружили новообразование, которое медики решили удалить хирургическим путем.

"Это могла бы быть грудь, но нет", - пошутила она о своем состоянии.

&quot;Мисс Украина Вселенная&quot; перенесла серьезную операцию: &quot;Обнаружили новообразование&quot; (фото)Анна Неплях в больнице (фото: instagram.com/neplyah)

Это не первый случай, когда ее здоровье дает сбой - и каждый раз это становится поводом для переосмысления ценностей.

"Можно сказать, что раз в 5 лет меня скашивает здоровье, происходит жесткая переоценка ценностей и своего пути, а дальше только бешеные взлеты. Именно на это я надеюсь..." - пояснила модель.

"В 2020 году у меня обнаружили опухоль в гайморовой пазухе, которая была успешно прооперирована. После того я наблюдаюсь и не жалуюсь на здоровье", - добавила она.

Однако на прошлой недели у Анны нашли новообразование уже в другом месте. Именно поэтому ей снова пришлось лечь на операционный стол.

"Но настроение уже не волнительное, а исключительно позитивное, в жизни ожидается квантовый скачок и я к нему ой как готова", - поделилась она.

&quot;Мисс Украина Вселенная&quot; перенесла серьезную операцию: &quot;Обнаружили новообразование&quot; (фото)

Модель пришла в больницу еще в 7 утра. Операция прошла успешно. В частности она показала, как наслаждалась лакомством любимой колбасы уже после выхода из наркоза.

&quot;Мисс Украина Вселенная&quot; перенесла серьезную операцию: &quot;Обнаружили новообразование&quot; (фото)Мисс Вселенная Украина-2021 показала, чем лакомилась после операции (скриншот)

В то же время Неплях обратилась к украинцам с важным месседжем. Она призвала не пренебрегать осмотрами у врачей и заботой о своем здоровье.

"Цените жизнь, проверяйте ваше здоровье, чистите тело и мысли, любите Украину и не *бить себе мозг", - добавила она.

&quot;Мисс Украина Вселенная&quot; перенесла серьезную операцию: &quot;Обнаружили новообразование&quot; (фото)Анна Неплях об операции (фото: instagram.com/neplyah)

Как отреагировали в сети

Пользователи поддержали девушку и пожелали скорейшего восстановления.

  • "Красавица, здоровья тебе, ты что".
  • "Скорейшего восстановления".
  • "Анюта, все будет хорошо".
  • "Дай Бог, чтобы все было хорошо. Молодец, не волнуйтесь".
  • "Пусть Ангелочки-хранители оберегают".
  • "Выздоравливайте. Все будет хорошо".

Кто такая Анна Неплях

Украинская модель родом из Днепра. Известна как победительница конкурса "Мисс Украина - Вселенная" 2021 года и "Мисс Интерконтиненталь Украина" 2017 года.

Также Анна боролась за сердце пилота Максима Михайлюка в десятом сезона романтического шоу "Холостяк".

Позиционирует себя в Instagram как инфлюенсер моды и стиля жизни. За ней следят более 200 тысяч пользователей.

Ранее мы рассказывали о лакшери-квартире Анны Неплях от бывшего.

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